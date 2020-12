De organisatoren hopen het BK wielrennen van komend jaar in Waregem, dat een samenwerking is tussen eersteklasser Zulte Waregem en wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen, op zondag 20 juni met publiek te houden, zo werd maandagmiddag bekendgemaakt tijdens de parcoursvoorstelling in de HippoLoggia in Waregem.

Momenteel worden alle sportevenementen in België nog achter gesloten deuren gehouden. De tweede coronagolf van dit najaar geraakt moeilijk onder controle, maar vanaf begin volgend jaar is er mogelijk zicht op beterschap dankzij het vaccin. “We hopen inderdaad dat het coronavaccin ons daarbij zal helpen”, vertelde Carlo Lambrecht, voorzitter van Dwars door Vlaanderen. “Ik leg daarbij de nadruk op ‘hopen’, want we weten natuurlijk niet hoe de situatie dan zal zijn. Als we moeten aanpassen, zullen we wel aanpassen, maar het zou erg zijn als we reeds nu al een evenement zouden voorbereiden zonder publiek. Dat in tegenstelling tot Dwars door Vlaanderen: we gaan de koers sowieso laten plaatsvinden, maar het zal waarschijnlijk zonder publiek zijn. Deze week zitten we daaromtrent nog een keer samen.”

Ook Kristof Chanterie, schepen van Sport in Waregem, hoopt tegen komende zonder toeschouwers te mogen ontvangen op het BK. “We hopen dat deze editie op een normale manier zal kunnen doorgaan, en dat wil voor ons zeggen met fans langs het parcours en vipzones, en niet volgens de ‘nieuwe normaal’.”

Foto: Photo News

“BK zal zwaar doorwegen”

Bondsvoorzitter Tom Van Damme kijkt na een moeilijk 2020 al uit naar volgend jaar. Het vorige BK moest vanwege de coronapandemie uitgesteld worden tot september. In Anzegem veroverde Dries De Bondt toen verrassend de Belgische titel.

“2020 was een moeilijk jaar voor de sport in het algemeen. Als organisatie zijn we er in België toch nog in geslaagd heel wat koersen te kunnen organiseren, met uitzondering van de voorjaarswedstrijden. Met Waregem keren we terug naar het hart van het wielrennen, voor een belangrijke afspraak op de wielerkalender. Het BK zal immers zwaar doorwegen op de selecties voor de Olympische Spelen, EK en WK in Leuven.”