Nederland bereidt ‘harde lockdown’ voor

Het Nederlandse kabinet zou een harde lockdown voorbereiden waarbij bijna alles de deuren moet sluiten. Het zouden de zwaarste coronamaatregelen tot nu toe zijn in Nederland.

De Nederlandse premier Mark Rutte geeft vanavond om 19 uur een persconferentie, maar Nederlandse media NOS en NRC melden al dat het kabinet een harde lockdown voorbereidt.

Het gaat over de meest ingrijpende maatregelen die Nederland heeft gekend in de coronacrisis. Volgens regeringsbronnen moeten de scholen, niet-essentiële winkels, contactberoepen en pretparken de deuren sluiten. De maatregelen zouden om middernacht al ingaan, om een stormloop op winkels dinsdag te voorkomen. Enkel scholen krijgen tijd tot woensdag om daarna over te stappen naar afstandsonderwijs.

Mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven, en ook liever geen bezoek ontvangen. Het instellen van een avondklok is wel besproken maar zou niet worden ingevoerd.

Mark Rutte gaat maandag om 19.00 uur een verklaring afleggen over de coronamaatregelen. Rutte zal de toespraak houden vanuit het Torentje, waar zich de werkplaats van de regeringsleider bevindt. Het is nog maar de tweede keer dit jaar dat Rutte van daaruit een toespraak over de coronacrisis houdt. Volgens verslaggevers wil de regering zo het belang van de toespraak beklemtonen.

De strengere maatregelen zijn het gevolg van de toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland sinds begin deze maand. De afgelopen dagen werden weer meer dan 9.000 gevallen per dag gemeld. Zondag ging het bijna om 10.000 nieuwe besmettingen, een ruime verdubbeling vergeleken met enkele weken geleden.

Gisteren kondigde Duitsland al ingrijpende maatregelen aan die het openbare leven vanaf woensdag tot 10 januari aan banden leggen. Naast niet-essentiële winkels gaan daar ook scholen en kinderopvang dicht.