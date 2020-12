‘Seksistisch’ opiniestuk over Dr. Jill Biden veroorzaakt ophef

Een opiniestuk van auteur Joseph Epstein in The Wall Street Journal komt onder vuur te liggen. In het stuk schrijft Epstein dat Dr. Jill Biden haar doctoraatstitel best zou laten vallen.

Jill Biden is geen arts, maar wel een doctor. De toekomstige first lady van de Verenigde Staten behaalde haar doctoraat in onderwijswetenschappen in 2007 aan de universiteit van Delaware en sindsdien gebruikt ze de naam Dr. Jill Biden. Dat lijkt auteur Joseph Epstein te ergeren, blijkt uit zijn column van afgelopen weekend in The Wall Street Journal. ‘Een wijze man zei ooit dat niemand zichzelf “Dr.” mag noemen tenzij die een kind ter wereld heeft gebracht’, schrijft hij in zijn opiniestuk met de titel ‘Is er een dokter in het Witte Huis? Niet als je een dokter nodig hebt.’

‘Mevrouw First Lady, Mevrouw Biden, Jil, kiddo (kind, red.): is er een kans dat je de “Dr.” voor je naam kunt laten vallen? Dr. Jill Biden klinkt en voelt frauduleus, om niet te zeggen zelfs een beetje komisch’, zo spreekt Epstein Jill Biden aan in zijn opiniestuk, dat nu onder vuur komt te liggen.

Northwestern University, waar Epstein tot 2003 les gaf, distantieert zich van zijn opiniestuk en noemt de uitspraken van Epstein ‘misogyn’ in een verklaring. Jill Biden reageerde zelf in een tweet: ‘Samen zullen we een wereld opbouwen waarin de prestaties van onze dochters worden gevierd, in plaats van gekleineerd’, en haar woordvoerder Elizabeth noemt het opiniestuk seksistisch en beschamend. Voormalige presidentskandidaat Hilary Clinton reageerde met ‘Haar naam is Dr. Jill Biden. Wen er aan.’

The Wall Street Journal heeft zelf nog niet gereageerd.