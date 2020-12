Crisiscentrum: ‘Een kerstpiek is fijn in de kerstboom, maar een nieuwe piek in de cijfers moeten we voorkomen’

Nu het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land weer toeneemt, lijkt ook het aantal ziekenhuisopnames op weg naar een plateau. ‘Die stabilisatie op nationaal niveau verbergt wel enkele opvallende regionale verschillen.’

Het gaat niet goed met de besmettingscijfers. Met gemiddeld 2.231 nieuwe besmettingen per dag, is er sprake van een stijging van drie procent in vergelijking met de week voordien. Die stijging staat vooral op naam van Vlaanderen, waar er sprake is van een stijging van acht procent, in Brussel en Wallonië dalen de besmettingen wel nog, maar aan een trager tempo, zo zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum.

De toename is het meest uitgesproken in West- en Oost-Vlaanderen met een stijing van respectievelijk twaalf procent en elf procent. ‘Ook in Antwerpen, Limburg, Henegouwen en Namen stijgen de cijfers, in de rest van het land zien we nog steeds dalingen’ aldus Van Gucht.

Bij de tieners, twintigers en negentigers is er een beperkte daling, bij alle andere leeftijdsgroepen is er sprake van een stijging. Die is het meest uitgesproken bij kinderen jonger dan tien jaar, al gaat het relatief gezien nog steeds om een laag aantal benadrukt Van Gucht. Het aantal besmettingen in die leeftijdscategorie bedraagt slechts vier procent van het aantal geregistreerde besmettingen.

‘In absolute cijfers worden de meeste besmettingen vastgesteld bij twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers, ofwel het actieve deel van de bevolking. In West-Vlaanderen wordt de toename vooral gedreven door veertigers en vijftigers, en in Oost-Vlaanderen door tachtigplussers’, aldus Van Gucht.

Ook het aantal ziekenhuisopnames lijkt te stabiliseren. ‘De afgelopen week waren er gemiddeld 185 opnames per dag, in vergelijking met 189 de week ervoor. Die stabilisatie op nationaal niveau verbergt wel enkele opvallende regionale verschillen. In Vlaanderen is er een stijging met 3 procent, in Brussel en Wallonië een daling.’

Vandaag liggen 2.832 covidpatiënten in het ziekenhuis. ‘Het aantal patiënten neemt nog verder af, maar aan een steeds trager tempo. In West-Vlaanderen is er een lichte toename van het aantal bezette bedden, zowel op algemene afdelingen als op de afdeling intensieve zorg.’

Het aantal overlijdens blijft dalen. Gemiddeld overlijden nu gemiddeld dagelijks negentig mensen per dag, negentien procent minder dan de week voordien.

Yves Van Laethem, de Franstalige woordvoerder van Sciensano, richt zich tot mensen die twijfelen aan de veiligheid van het vaccin. Hij stelt dat de vaccins bijzonder snel ontwikkeld zijn, maar herhaalt dat ze veilig zijn. De studies en de veiligheid ervan worden gecontroleerd door onafhankelijke waarnemers. Nog volgens Van Laethem is de snelle ontwikkeling van het vaccin vooral te danken aan het snelle in kaart brengen van het genoom van het virus.

‘Piek mag in de kerstboom, niet in de cijfers’

Yves Stevens, de woordvoerder van het Crisiscentrum, erkent dat het overgrote deel van de bevolking de maatregelen respecteert waarmee de verspreiding wordt afgeremd. ‘Maar het plateau is nog veel te hoog, dagelijks worden nog te veel mensen besmet, er zijn nog te veel mensen van wie we afscheid moeten nemen.’

Hij benadrukt dan ook dat het belangrijk wordt de feestdagen op een verantwoorde manier door te brengen. ‘Een kerstpiek is fijn in de kerstboom, maar een nieuwe piek in de cijfers moeten we voorkomen.’

Stevens doet dan ook een oproep om de komende vakantieperiode veilig door te brengen, met respect voor de maatregelen. ‘Onthoud daarom dat het geen onderscheid maakt tussen uw woonplaats, een vakantiewoning in de Ardennen of een appartement aan zee. Een weekendje met verschillende vrienden of gezinnen is een te groot risico. We doen uitdrukkelijke oproep om de regels ook te respecteren als u een aantal dagen gepland heeft aan de zee of in de Ardennen. Ons gedrag bepaalt de curve, de maatregelen respecteren is de enige manier om 2021 samen hoopvol te kunnen aanvatten.’