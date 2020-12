Nederlander Bert van Marwijk keert terug als bondscoach Verenigde Arabische Emiraten

Bert van Marwijk keert terug als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat heeft de voetbalbond van het land in het Midden-Oosten maandag bekendgemaakt. Van Marwijk, die met Nederland in 2010 de WK-finale bereikte, was vorig jaar ook al bondscoach van de golfstaat. Na een vroege uitschakeling op het toernooi om de Golf Cup werd zijn contract in december ontbonden.

Van Marwijk volgt de Colombiaan Jorge Luis Pinto op, die het vijf maanden volhield. De Nederlandse coach vervolgt met zijn nieuwe werkgever de WK-kwalificatie in maart. Die lag stil vanwege de coronapandemie.

De 68-jarige Van Marwijk was eerder ook bondscoach van Saoedi-Arabië en Australië. Hij was in het verleden clubtrainer bij teams als Feyenoord, Borussia Dortmund en Hamburg. Als speler kwam hij uit voor onder meer Go Ahead Eagles, MVV en in België bij FC Assent.