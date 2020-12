Politie New York doodt schutter die vuur opende op bezoekers van kerstconcert

In New York heeft de politie een man doodgeschoten die het vuur had geopend op mensen die een kerstconcert in openlucht bijwoonden. Niemand in het publiek werd geraakt door de schoten van de wilde schutter.

Het concert vond plaats op het plein voor de kathedraal Saint John the Divine, in Manhattan. Drie agenten die tussenkwamen hebben ruim vijftien schoten afgevuurd in de richting van de man, en een van die kogels trof diens hoofd. Zijn identiteit werd nog niet bekendgemaakt.

Ter plaatse werden twee handvuurwapens gevonden en iets verderop een tas met een volle jerrycan met benzine, koorden, kabels en verschillende messen.

Volgens een AFP-journalist, die ter plaatse was, begon de man te schieten toen de enkele honderden aanwezigen na het einde van het concert begonnen te vertrekken.