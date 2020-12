Zeer zeldzame samenstand van Jupiter en Saturnus in het verschiet

Op 21 december is er aan de nachthemel een uiterst zelden spektakel te zien: een samenstand - ‘conjunctie’ in het jargon - van de reuzenplaneten Jupiter en Saturnus, zo laat Volkssterrenwacht Urania weten.

Jupiter is de grootste en zwaarste planeet van ons zonnestelsel en is een gasreus. Jupiter staat zo’n vijf keer verder van de zon als wij en één omwenteling van de planeet rondom onze ster duurt bijna 12 aardse jaren.

Saturnus is de tweede grootste planeet van ons zonnestelsel, is eveneens een gasreus en het meest opvallende kenmerk is het ringenstelsel. Saturnus staat twee keer zo ver van de zon als Jupiter, en een Saturnusjaar duurt bijna 30 jaar.

Sinds eind augustus komen beide planeten naar mekaar toe, wat soms voor een mooie samenstand zorgt. Op 17 december, aan het begin van de avond, is er in het zuidzuidwesten een smalle maansikkel te zien, samen met Jupiter en Saturnus. Dit is een mooie aanloop naar de dichtste nadering op 21 december.

Dan is het zover: de hemellichamen zullen vanuit ons gezichtspunt zo dicht tot elkaar staan dat ze met het blote oog te zien zijn als 1 heldere ster. De kleinste hoekafstand bedraagt 6’66’‘. Waar conjuncties tussen beide planeten om de twintig jaar voorkomen is door die hoekafstand het fenomeen uiterst zeldzaam. We moeten al teruggaan naar 16 juli 1623, maar toen was de samenstand niet zichtbaar.

Voor wie er niet genoeg van krijgt en het eeuwige leven bezit: op 15 maart 2080 is er een nieuwe kans op een dergelijke conjunctie.

De twee planeten zijn op 21 december te zien in het zuidwesten, kort na het vallen van de avond. De eigenlijke conjunctie vindt echter al plaats om 14.24 uur, zegt Urania.