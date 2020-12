Ontploffing door ‘externe’ oorzaak op olietanker nabij Saudi-Arabië

Aan de haven van de Saudische stad Jeddah heeft een ontploffing plaatsgevonden op een olietanker, nadat het schip geraak werd door een ‘externe bron’. Dat meldt het scheepvaartbedrijf Hafnia maandag.

Door de explosie brak er ook een brand uit aan boord van het schip BW Rhine. Die is geblust door de bemanning. Niemand van de 22 bemanningsleden raakte gewond, zegt Hafnia. Wel liepen delen van de romp schade op.

‘Het is mogelijk dat er wat olie uit het schip is gelekt, maar dit is niet bevestigd. Het instrumentenbord geeft op dit moment aan dat de olieniveaus aan boord zich op hetzelfde niveau bevinden als voor het incident’, klinkt het nog.

Over de precieze oorzaak van de ontploffing wordt nog geen verdere uitleg gegeven.

De oliesector in Saudi-Arabië is regelmatig het doelwit van aanvallen. Een maand geleden vond voor de haven van al-Shuqaiq, in het zuiden van het land, nog een ontploffing plaats op een Griekse tanker. De Saudische overheid heeft in het verleden Houthi-rebellen uit buurland Jemen verantwoordelijk gehouden voor aanvallen op tankers en infrastructuur.

Jeddah staat bekend als een belangrijk distributiecentrum van oliegigant Saudi Aramco.