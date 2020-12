Grootschalig proefproject met sneltesten deze week van start

Woensdag starten veertien huisartsenpraktijken en zes test- en triagecentra pilootprojecten rond sneltesten. Patiënten met coronasymptomen, die nog geen vijf dagen ziek zijn, worden meteen getest en krijgen al na een kwartier het resultaat. Het doel is om vanaf januari op grote schaal te starten met sneltesten.

‘Testen, testen, testen. Het is het mantra geworden dat al van in het begin van de covid-19-pandemie verkondigd wordt’, klinkt het bij Roel Van Giel, voorzitter van artsenvereniging Domus Medica. Ook in de volgende maanden zal de teststrategie een cruciaal onderdeel zijn om een exitstrategie mogelijk te maken en een derde golf te vermijden. Sneltesten maken hiervan een belangrijk onderdeel uit.

Om het gebruik van sneltesten uit te testen, besliste de taskforce teststrategie om eerst een pilootproject op te zetten. Vanaf woensdag 16 december zullen veertien huisartspraktijken en zes test- en triagecentra dan ook sneltesten gebruiken voor patiënten met coronasymptomen die niet langer dan vijf dagen aanwezig zijn. De resultaten van deze testen worden via een nieuw digitaal formulier doorgegeven aan Sciensano. Bij een positieve test gaat de patiënt in isolatie en start de contactopsoring.

Herman Goossens, de voorzitter van de taskforce testing, verzekert dat de gebruikte sneltesten bijna net zo betrouwbaar zijn als de klassieke PCR-tests. ‘De sneltest die de huisartsen gaan gebruiken, is uitvoerig bestudeerd in internationale studies, die tonen aan dat ze zeer betrouwbaar zijn, met een grote gevoeligheid: 95 van de 100 besmettingen worden herkend’, zei de professor microbiologie bij De ochtend op Radio 1.

Goossens wijst op de vele voordelen. ‘Het kan iemand toelaten om sneller naar het werk te gaan, maar laat ook toe om veel sneller aan contactopsporing te doen’, aldus Goossens.

De pilootprojecten lopen tot 6 januari 2021 en worden begeleid door twee professoren van de KU Leuven. Na de testfase kan mogelijk gestart worden met een uitrol van de sneltesten in alle huisartsenpraktijken en test- en triagecentra. Later kunnen dan andere sectoren volgen, zoals het onderwijs.