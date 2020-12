Mediahuis, Telenet en Proximus bundelen reclamekrachten

Mediahuis, de uitgever van onder meer De Standaard, richt samen met enkele andere grote spelers in telecom en media een nationale reclameregie op, die begin 2021 operationeel moet zijn.

De nieuwe nationale regie wordt een joint venture tussen Mediahuis (44,4 procent), Telenet/SBS (44,4 procent) en Proximus/Skynet (11,2 procent). Ook Pebble Media is betrokken. De nieuwe regie zal de reclameactiviteiten omvatten van mediamerken als Vier, Vijf en Zes, De Standaard, Het Nieuwsblad en een aantal regionale zenders, en een reeks VRT-websites.

‘We bundelen de krachten om adverteerders niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst de best mogelijke oplossingen te bieden om op een efficiënte en doelgerichte manier met hun doelgroep te communiceren, over mediatypes en platformen heen. Maar we creëren ook schaal en versterken hiermee onze concurrentiële positie in de advertentiemarkt’, aldus Mediahuis-ceo Koen Verwee.

De nieuwe regie zou begin 2021 operationeel moeten zijn.

De bedrijven zijn ook van plan data over hun gebruikers te delen, zo blijkt. ‘Door de rijkdom aan data van de verschillende mediamerken met elkaar te combineren, ontstaat een bijzonder sterk aanbod aan segmentatiemogelijkheden’, klinkt het. ‘Hierdoor zullen adverteerders hun klanten nog doelgerichter en efficiënter kunnen bereiken. Dit alles steeds in transparantie en met respect voor de privacy van de consument.’