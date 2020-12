F1-piloot Sebastian Vettel veilt helm voor 225.000 euro: “Meer dan alleen een boodschap”

De helm waarmee de Duitser Sebastian Vettel in november op de derde plaats eindigde in de Grote Prijs Formule 1 van Turkije is geveild voor 225.000 euro. De Ferrari-piloot schenkt de opbrengst aan projecten die kansarme kinderen in Afrika ondersteunen.

Het is de enige helm uit de zes jaar durende loopbaan van Vettel bij Ferrari die in privébezit komt. Op de helm zijn onder meer de kleuren van de regenboogvlag afgebeeld. Ook de woorden ‘together as one’ (‘samen als een’) staan erop.

“Deze helm kan meer zijn dan alleen een boodschap”, zei Vettel. De 33-jarige Duitser startte de veilingsactie begin december op.