Vlaming kraakte code van Zodiac Killer mee: ‘Fantastisch gevoel’

Waar de FBI en duizenden amateur-puzzelaars meer dan vijftig jaar niet in slaagden, dat is Vlaming Jarl Van Eycke (39) nu wel gelukt. Samen met twee internationale experts kraakte hij de code die een Amerikaanse seriemoordenaar eind de jaren zestig naar een krant stuurde. Die Zodiac Killer maakte minstens vijf slachtoffers in het noorden van Californië en is nooit gepakt. ‘Dat we de code kraakten, is een fantastisch gevoel’, zegt Van Eycke.