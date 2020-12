Proximus neemt Mobile Vikings over van DPG Media

Proximus krijgt de telecommerken Mobile Vikings en Jim Mobile in handen, goed voor zowat 335.000 klanten. Het neemt de merken voor 130 miljoen euro over van mediagroep DPG Media, zo kondigt Proximus maandagochtend aan.

De virtuele operator Mobile Vikings, opgericht in 2007, krijgt een autonome plek binnen de telecomgroep net zoals ook Scarlet en Tango - twee andere filialen van de groep, zo belooft Proximus. ‘Klanten zullen de huidige dienstverlening en voordelen behouden. Dit akkoord heeft geen impact op het personeel’, klinkt het in een persbericht.

‘Mijn eerste prioriteit is het behouden en verder ontwikkelen van de identiteit en positionering van Mobile Vikings in de telecommarkt, om deze overname perfect te doen aansluiten op ons bestaande portfolio’, aldus Proximus-ceo Guillaume Boutin. ‘De klanten van Mobile Vikings zullen op hun beurt kunnen rekenen op het beste mobiele netwerk van België en genieten van de innovaties van Proximus.’

Mobile Vikings is vooral populair onder jongeren. Het bedrijf is gevestigd in Hasselt en telt een tachtigtal medewerkers. Het kwam vijf jaar geleden bij DPG Media terecht, tijdens de overname van Base door Telenet. Door de samensmelting van die laatste twee zouden maar drie in plaats van vier grote mobiele operatoren overblijven. Om de overname goedgekeurd te krijgen bij de Europese Commissie, werd Base-dochter Mobile Vikings afgestoten.

Eind november bevestigde DPG Media dat het verschillende pistes bekeek voor Mobile Vikings en Jim Mobile. Nu is er dus al een deal. De overname moet wel nog worden goedgekeurd door de Mededingingsautoriteit. Proximus verwacht de transactie in 2021 te kunnen afronden.