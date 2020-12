De Amerikaanse president Donald Trump en enkele van zijn naaste medewerkers krijgen de eerstkomende dagen als eersten het coronavaccin aangeboden. Maar de president zegt dat hij zijn beurt zal afwachten, en dat hij en zijn medewerkers pas later in het vaccinatieprogramma aan bod komen.

Het nieuws komt er kort nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) vrijdag het gebruik van het vaccin ontwikkeld door Pfizer en BioNTech toeliet in de VS. Eerder was al aangekondigd dat zorgpersoneel en bewoners van rusthuizen de eersten zouden zijn die het vaccin toegediend zouden krijgen. Ook hooggeplaatste regeringsleden behoren tot de prioritaire groep.

‘Mensen die in het Witte Huis werken, moeten het vaccin ergens later in het programma krijgen, tenzij er een specifieke noodzaak is. Op mijn verzoek is deze aanpassing gedaan’, reageerde Trump via Twitter op de nieuwsberichten. Hij zei er wel naar uit te kijken om op een geschikt moment gevaccineerd te worden.

De Amerikaanse regering heeft honderd miljoen dosissen van het vaccin vooruit besteld, goed voor vijftig miljoen Amerikanen. Grote hoeveelheden van het vaccin komen maandag aan op 145 locaties door het land. De eerste doses zijn bestemd voor mensen die werken in de gezondheidszorg en oudere mensen in verpleeghuizen.