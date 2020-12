Vier zendt ‘14-18’-musical uit op kerstavond

Wanneer Studio 100 kan hervatten met zijn spektakelmusicals in het Pop-up Theater in Puurs blijft onduidelijk. Maar wie de musical 14-18 nog eens wil zien, kan binnenkort alvast bij Vier terecht. De zender gaat het oorlogsspektakel immers uitzenden op kerstavond.

De voorstelling van regisseur Frank Van Mechelen ging in première in april 2014 en was de eerste show van Studio 100 met rijdende tribunes. Er werden meer dan 335.000 tickets voor verkocht. In de hoofdrollen schitterden onder meer Jo De Meyere, Jelle Cleymans, Jonas Van Geel, Peter Van de Velde, Free Souffriau en Louis Talpe.

14-18 brengt het verhaal van boezemvrienden en tevens gemobiliseerde Belgische soldaten Jan, Kamiel, Fons en Albert. Hoewel iedereen er aanvankelijk van overtuigd is dat de strijd kortstondig zal zijn, blijkt het conflict niet alleen veel langer te duren, maar ook meedogenlozer te zijn dan ooit gedacht. Wat volgt, is een heroïsche strijd om te overleven.