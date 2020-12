Schrijver John le Carré overleden

John le Carré, die wereldfaam verwierf met thrillers en spionageverhalen zoals het verfilmde Tinker Tailor Soldier Spy, is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden na een longontsteking. Dat meldt zijn literair agent Jonny Geller in een statement, en ook de familie van le Carré, die eigenlijk David John Moore Cornwell heette, bevestigt het nieuws.

‘Nooit zal er nog iemand zoals hij opstaan, en zijn verlies zal door iedere literatuurliefhebber gevoeld worden, en door iedereen die geïnteresseerd is in de condition humaine’, schrijft Geller op de website van zijn bureau Curtis Brown. ‘We hebben een grote naam uit de Engelse literatuur verloren, een geestige, lieve, grappige en intelligente man. Ik heb een vriend, een mentor en een inspiratiebron verloren.’

De schrijver, die zijn carrière begon bij de Britse geheime diensten MI5 en MI6, brak definitief door met zijn derde roman, ‘The Spy who Came in from the Cold’ (1963). Een andere bestseller werd Tinker Tailor Soldier Spy. Deze en vele andere van zijn boeken werden verfilmd. In verschillende van die werken is de hoofdrol weggelegd voor spion George Smiley.

Recenter werk is The Constant Gardener, een kritiek op de farma-industrie, dat eveneens verfilmd werd. In totaal schreef le Carré 25 romans en met The Pigeon Tunnel publiceerde hij in 2016 zijn memoires. Wereldwijd werden van zijn boeken meer dan 60 miljoen exemplaren verkocht.

Le Carré overleed in een ziekenhuis in Cornwall.