Drones kunnen niet zomaar de lucht in

Pas na concrete aanwijzingen en na controle door het parket wil minister Vincent Van Quickenborne nog een drone de lucht zien ingaan om de coronamaat­regelen af te dwingen.

Het kan, maar mag het ook? De Limburgse politiezone Carma bond de voorbije week de kat de bel aan. In de acht gemeenten binnen die zone wil de politie deze eindejaarsperiode drones inzetten om te controleren of de coronamaatregelen gerespecteerd worden. Dat deed ze vorig jaar ook al om het vuurwerkverbod te controleren.

De commotie die na die aankondiging volgde, toonde vooral het gebrek aan een duidelijk juridisch kader aan. Het College van Procureurs-generaal komt maandag samen, kondigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan in De zevende dag. De timing werd bevestigd aan De Standaard.

‘De procureurs-generaal zullen vervolgens een rondzendbrief opstellen die moet aangeven welke maatregelen kunnen en welke niet. Die brief zal duidelijk de grens trekken – waar men niet mag over gaan. Nu gaan sommigen er te los mee om’, zegt Van Quickenborne, die op zondag overleg pleegde met de procureurs-generaal.

Geen ‘sleepnettechniek’

Maar Van Quickenborne rekent duidelijk op een stringent kader. ‘Ik ben een voorstander van technologie en vind dat de politie moderne technologie moet kunnen inzetten. Maar dat mag niet in strijd zijn met de rechtsstaat. Net als het huis is de tuin onschendbaar. Drones met warmtesensoren inzetten om drugslabs op te sporen, kan perfect. Maar dat is iets heel anders dan ze als algemeen middel gebruiken bij de handhaving van de coronamaatregelen.’

Concreet verzet Van Quickenborne zich tegen de ‘sleepnettechniek’ waarbij drones op zoek gaan naar potentiële overtredingen. Omdat daarbij niet alleen publieke ruimtes maar ook tuinen en woningen in beeld komen, vindt de minister dat veel te disproportioneel.

De afweging wat wel en niet kan, moet voor Van Quickenborne bij een procureur des konings komen te liggen, de hoogste parketmagistraat. Net zoals bij een eventuele woonstbetreding, trouwens. Ook de regels hieromtrent zouden best nog eens helder op punt worden gesteld, klinkt het op het kabinet van Van Quickenborne. ‘Eigenlijk zijn er maar twee manieren waarop de politie uw huis kan betreden: ofwel omdat u daarmee instemt, ofwel omdat de procureur toestemming geeft in het kader van een heterdaadprocedure.’

Hogere boetes

De rondzendbrief moet helpen om een beter evenwicht tussen privacy en handhaving te vinden. Want dat laatste moet wel degelijk gebeuren, onderlijnt het kabinet. ‘De negentig procent die zich gedraagt, moet zien dat de tien andere procent wordt aangepakt.’

Daarom is de minister van Justitie ervoor gewonnen de boetes voor lockdownfeestjes drastisch te verhogen. ‘Wat mij betreft zouden die enkele duizenden euro’s moeten bedragen’, zei Van Quickenborne zondagavond in Het Nieuws op VTM. ‘Het gaat om crimineel en asociaal gedrag. Ik vind de huidige boetes – 250 euro voor deelnemers en 750 euro voor organisatoren – veel te laag. Daarom heb ik aan de procureurs-generaal gevraagd de boetes te verhogen. De definitie zal ook verduidelijkt worden: als er muziek is en sprake is van alcohol, bijvoorbeeld. Als men echt moedwillig iets organiseert met de intentie om de wet te overtreden, dan zullen de boetes zéér zwaar zijn.’