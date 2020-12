‘Navalni werd twee keer vergiftigd’

Net voor hij voor behandeling naar Berlijn werd overgevlogen, zou een tweede poging ondernomen zijn om Aleksej Navalni te vergiftigen. Het tegengif na de eerste poging redde de Russische oppositieleider.

Aleksej Navalni, de bekendste opposant van president Vladimir Poetin, werd in augustus vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat vaak door de Russische geheime dienst wordt gebruikt. Toen hij leek te sterven tijdens een vlucht van Siberië naar Moskou, landde de piloot halverwege in Omsk, waar Navalni werd gered met een inspuiting met het tegengif atropine.

Later werd Navalni voor behandeling naar Berlijn overgevlogen omdat zijn leven in Rusland niet veilig leek. De Britse krant The Times schrijft nu, na gesprekken met Britse en Duitse inlichtingendiensten, dat er in Omsk nog gepoogd is om het werk af te maken. Dat zou opnieuw met novitsjok gebeurd zijn, maar dankzij de atropine overleefde Navalni ook die aanslag.

Navalni, inmiddels hersteld, zegt dat Poetin achter de aanslag zit. Die liet zaterdag nog weten dat hij niet inziet waarom er een gerechtelijk onderzoek zou moeten komen. De kritiek uit tientallen landen die om opheldering vragen, legt de Russische president naast zich neer.