De eerste thuiswedstrijd onder Hein Vanhaezebrouck heeft dan toch de verhoopte drie punten opgebracht: AA Gent klopte Standard met 2-1. De Buffalo’s waren nochtans al na twee minuten op achterstand gekomen via een owngoal, Fortuna bracht met een gelukje nog voor rust de stand weer in evenwicht en in de 85ste minuut zorgde Yaremchuk voor de bevrijding.