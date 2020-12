Alweer studenten van Brugse Europacollege betrapt tijdens lockdownfeest

Afgelopen weekend werden voor de derde keer studenten van het Europacollege betrapt op een lockdownfeestje . Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) van Brugge is de asociale houding van de studenten beu en wil strengere straffen. ‘Ik heb daarop aangedrongen bij de procureur.’

Het is niet de eerste keer dat het Europacollege, een prestigieuze internationale school in Brugge die postgraduaatopleidingen aanbiedt, in opspraak komt. Vorig weekend werden twee feestjes georganiseerd – en stilgelegd – en deze zomer kwamen wel honderd studenten samen op een illegaal feest.

Zaterdagavond werd er opnieuw een lockdownfeestje stilgelegd van studenten aan het college. Deze keer vond het feest plaats in de Rodenonnenstraat, en dus een andere locatie van bij de vorige twee verboden feestjes. Hoogstwaarschijnlijk gaat het dus om andere overtreders.

‘Het gaat om minstens zeven personen, maar sommigen spreken zelfs van twaalf aanwezigen. Het kan zijn dat er enkelen konden ontkomen’, zegt Dirk De fauw (CD&V), de burgemeester van Brugge. ‘Sowieso zijn het studenten die van slechte wil zijn. Het is een beetje om moedeloos van te worden, ja. Daarom houden we al die residenties extra in de gaten. De studenten maken het ons ook niet makkelijk: afgelopen weekend waren de ramen zelfs afgeplakt om zo’n feestje te verbergen. Alle overtreders die nog aanwezig waren, mogen zich sowieso aan een boete verwachten.’ De politie kon waarschijnlijk niet alle aanwezigen identificeren en beboeten, maar het leeuwendeel zou wel gevat zijn. Zij moeten waarschijnlijk 250 euro ophoesten.

Maar daar knelt het schoentje volgens De fauw nu net: de straffen zijn veel te licht. ‘Sommigen betalen zo’n bedrag met glimlach. Ik heb aangedrongen bij de procureur op strengere straffen. Als iemand al meerdere keren betrapt wordt, kan die bijvoorbeeld gedagvaard worden via snelrecht. Dat zou een stevig precedent betekenen én de jongeren ook afschrikken die dergelijk asociaal gedrag vertonen. Maar eerst moet er onderzocht worden of er wel recidivisten zijn. We willen er alles aan doen om dergelijke situaties een halt toe te roepen.’

Veel studenten van het Europacollege hebben ook al positief getest op het coronavirus. Zo was er in september een uitbraak met 46 besmette studenten.

Opnieuw veel lockdownfeestjes

Dit weekend heeft de politie opnieuw verschillende lockdownfeestjes stilgelegd. In Laken heeft de Brusselse politie in de nacht van zaterdag op zondag rond 2 uur een feest met ruim honderd aanwezigen stilgelegd. Het feest vond plaats in een loods, waar een discotheek en een shishabar waren geïnstalleerd. De politie trof naast alcohol ook honderden capsules lachgas aan.

Ook in Mechelen heeft de politie zaterdagnacht twee feestjes stilgelegd. Rond 0.45 uur trof ze vijftien mensen tussen 19 en 30 jaar aan in een garage aan de Augustijnenstraat. Alle aanwezigen werden geverbaliseerd, enkelen onder hen hadden drugs en verboden wapens op zak. En later tijdens de nacht trof de politie zeven mensen aan in een woning aan de Oude Baan.