Zangeres Sia: ‘Als je van jezelf houdt, blijf dan weg van Shia LaBeouf’

Nadat de Britse singer-songwriter FKA Twigs Shia LaBeouf aanklaagde voor misbruik, getuigt ook de Australische zangeres Sia over ‘emotioneel geweld’ door LaBeouf.

‘Dit is heel moedig en ik ben heel trots op je’, tweette de Australische zangeres Sia (44) zondag. Daarbij deelde ze een artikel uit Varietywaarin te lezen is dat FKA Twigs haar ex-vriend Shia LaBeouf voor de rechter daagt. Ze beschuldigt de acteur van seksueel en emotioneel geweld. De twee werkten samen op de set van de film Honey Boy en hadden ongeveer een jaar lang een relatie.

‘Ik ben ook emotioneel gekwetst door Shia’, getuigt Sia in een tweede tweet. ‘Het is een pathologische leugenaar die me in een overspelige relatie lokte terwijl hij beweerde single te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hij erg ziek is. Ik heb medelijden met hem EN met zijn slachtoffers. Onthoud gewoon, als je van jezelf houd, blijf van hem weg. Stay safe.’

Also I love you ?@FKAtwigs?



This is very courageous and I'm very proud of you.



FKA Twigs Sues Ex-Boyfriend Shia LaBeouf for Sexual Battery - Variety https://t.co/qnVhrwTbjh — sia (@Sia) December 13, 2020

De 34-jarige acteur is te zien in Sia’s videoclip van ‘Elastic Heart’. Die werd in 2015 opgenomen. Op dat moment had LaBeouf al drie jaar een relatie met Mia Goth. Goth en LaBeouf trouwden in 2016, maar scheidden twee jaar later alweer.

Kussen tellen

The New York Times en Variety konden de klacht van Tahliah Barnett, alias FKA Twigs, inkijken. Daarin staat dat ‘Shia LaBeouf vrouwen kwetst. Hij gebruikt ze. Hij misbruikt ze, zowel fysiek als mentaal. Hij is gevaarlijk. Barnett vraagt een rechtszaak met een jury. LaBeouf zou haar onder meer hebben proberen te wurgen tijdens een reisje op Valentijn in 2019. Terwijl hij dat deed, zou hij gefluisterd hebben: ‘Als je niet stopt, ga je me verliezen’. LaBeouf zou haar aanhoudend vernederd hebben tijdens hun relatie. Barnett stelt dat ze talloze woedeaanvallen moest ondergaan. Hij zou zo bezitterig geweest zijn dat het aantal zoenen telde dat ze hem gaf. Als dat er niet genoeg waren schold hij haar uit. Volgens de klacht zou LaBeouf Barnett ook met een Soa besmet hebben. In een statement aan The New York Times reageerde LaBeouf op de berichtgeving. ‘Ik heb geen excuses voor mijn alcoholisme en mijn agressie’, zegt hij in een mail aan de krant. ‘Ik heb in het verleden vaker mensen, die dichtst bij me staan, gekwetst. Daar schaam ik me voor. Ik excuseer me bij hen die ik pijn gedaan heb.’

LaBeouf speelde onder meer mee Nymphomaniac van Lars von Trier en in de actiefilm Transfomers: Dark of the moon. Hij is ook performancekunstenaar.