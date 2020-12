Van Ranst wijt besmettingen in Mol niet aan superverspreider maar aan ‘slechte ventilatie’

In Mol hebben 61 bewoners en 14 medewerkers van wzc Hemelrijck positief getest op het nieuwe coronavirus. Er wordt gewezen naar een bezoek van Sinterklaas als oorzaak. ‘Maar dat is te veel voor een superverspreider’, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Nu alle testresultaten van bewoners en verzorgers binnen zijn, blijkt de besmettingsgraad in het woonzorgcentrum van Mol nog groter. Naast de 61 bewoners zijn ook 14 personeelsleden besmet. De burgemeester van Mol Wim Caeyers (CD&V) heeft dat cijfer bekendgemaakt na een vergadering van de gemeentelijke crisiscel zondag.

De besmettingen komen er na de Sinterklaasactiviteit waarbij een superverspreider betrokken zou geweest zijn – de man die Sinterklaas speelde testte enkele dagen na het bezoek positief. ‘Van alle bewoners en medewerkers hebben we nu de resultaten’, zegt Caeyers. ‘De mensen die negatief waren, zullen nu wekelijks opnieuw worden getest.’

Volgens de burgemeester stellen de besmette personen in het woonzorgcentrum het voorlopig relatief goed. ‘Bij de meerderheid zijn er geen tot matige symptomen. Eén persoon krijgt wel ondersteuning met zuurstof.’ De komende week is cruciaal, zegt Caeyers. ‘Dit is nog niet het moment voor hoera-boodschappen. De situatie kan de komende dagen nog volledig omslaan.’

Betere ventilatie nodig

In De Zevende Dag heeft viroloog Marc Van Ranst de rol van de superverspreider in het bewuste woonzorgcentrum in twijfel getrokken. Van Ranst wijt de besmettingen eerder aan slechte ventilatie. ‘Zelfs voor een superverspreider zijn dit te veel besmettingen in één keer’, zegt hij. Behalve voor betere ventilatie pleit hij voor het gebruik van CO2-meters. Hij draagt er altijd zelf eentje bij zich.

Toch vindt ook Van Ranst het bezoekje van de sint aan het woonzorgcentrum een ‘dom idee’. Burgemeester Caeyers noemde het evenement eerder al ‘totaal onverantwoord’. Ook familieleden van de bewoners reageerden zaterdag onthutst op het nieuws. Ze verwijten de directie onverantwoord gedrag. Volgens de woordvoerder van de zorggroep Armonea dat de sint enkel in de gemeenschappelijke ruimtes is geweest, dat hij steeds een mondmasker droeg en nooit zelf cadeautjes heeft uitgedeeld. Er zouden wel medewerkers verkleed als Zwarte Piet op de kamers van de bewoners geweest zijn.