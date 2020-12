Geen twee op twee voor Mathieu van der Poel, Thomas Pidcock verrast iedereen met straffe stoot in Gavere

Thomas Pidcock (Team Wiggins) heeft de zesde manche van de Superprestige gewonnen. In de veldrit in Gavere was de 21-jarige Brit de beste voor Mathieu van der Poel, waarvan hij twee ronden voor het einde wegreed. Eli Iserbyt kende een mindere dag en werd pas vierde, maar hij blijft wel leider in de Superprestige.

Quinten Hermans dook als eerste het veld in. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) startte dramatisch en moest meteen een plaats of tien inleveren. Thomas Pidcock (Team Wiggins) was niet van plan om op Iserbyt te wachten. De 21-jarige Brit ging er in de openingsronde meteen vandoor en had bij het ingaan van de tweede ronde al een kloofje van vijf seconden op Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert).

Van der Poel zag het gevaar van de onderneming van Pidcock in en sprong samen met Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) naar de Brit. Hermans kon bij de move van MVDP niet volgen. In de achtergrond had Eli Iserbyt alle moeite om het gat op het koptrio dicht te rijden. Samen met zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout reed de Europese kampioen op 23 seconden. Dan al was duidelijk dat Iserbyt zichzelf niet zou opvolgen in Gavere.

In de vijfde van acht ronden trok Mathieu van der Poel voor het eerst door. Niet voor de volle honderd procent, maar zijn versnelling zorgde er wel voor dat Toon Aerts de rol vooraan moest lossen. Omgekeerd beeld in de daaropvolgende ronde. Op een technische passage reed Thomas Pidcock Van der Poel zowaar uit het wiel. Wat verder vergrootte de kleine Brit van Team Wiggins op een hellend stuk zijn voorsprong op de Nederlandse wereldkampioen zelfs nog.

Met nog twee ronden te gaan had Pidcock een voorsprong van twaalf seconden. Toon Aerts volgde al op 25 tellen en zag Eli Iserbyt stilaan naderen. Pidcock gaf uiteindelijk niet meer af een reed solo naar zijn eerste zege in een klassementscross bij de profs.

Mathieu van der Poel strandde op meer dan 20 seconden en werd tweede. Toon Aerts finishte als derde op 44 seconden, Iserbyt wist zijn vierde plaats te redden op 54 seconden, voor Lars van der Haar die vijfde werd op 1:01.

Eli Iserbyt blijft na zijn mindere dag wel leider in de Superprestige, maar hij ziet Toon Aerts naderen tot op een punt.

