Club Brugge alleen leider na zege tegen tien man van Antwerp

De ‘nieuwe klassieker’ duurde zondagmiddag amper een kwartier. Club Brugge versloeg Antwerp met 0-2 nadat The Great Old op het kwartier met tien viel. Diatta scoorde al na twee minuten, Rits prikte net na de rust de 0-2 binnen. Het is de eerste Brugse zege op de Bosuil sinds de terugkeer van Antwerp op het hoogste niveau, en die levert ook meteen de leidersplaats op.

Langs beide kanten viel er voor de match al opmerkelijk nieuws te rapen. Zaterdag werd al bekend dat Vormer niet zou spelen door een coronabesmetting, Leko koos dan weer zélf voor een belangrijke wissel: Beiranvand bleef staan na zijn prima prestatie op Tottenham. En zo zag Butez vanop de bank hoe Antwerp al na amper twee minuten op achterstand kwam in de ‘nieuwe klassieker’. Club begon vlijmscherp: Lang kreeg de bal op de linkerflank en verstuurde een prima cross op de helemaal vrijstaande Diatta. Controleren en binnenschieten bleek een formaliteit: 0-1.

Juklerod, die boter op het hoofd had bij het openingsdoelpunt met een dekkingsfout, zette zijn misstap bijna zelf recht. Ook hij kreeg plots een boulevard, maar zijn gekruist schot raakte de binnenkant van de paal. Een zinderend begin dus van de topper, al zou die intensiteit maar een kwartier duren. Toen De Ketelaere zich op aangeven van Vanaken voorbij Gélin wrong, ging die laatste aan de noodrem hangen. Terecht rood en Antwerp nog 75 minuten lang met een man minder: Club zat in een zetel.

Antwerp werd teruggedrukt en Club toonde alle geduld in de zoektocht naar een dubbele voorsprong. Diatta (afstandsschot) en Rits (in één tijd op pass van De Ketelaere) tekenden voor de beste pogingen, al bleek ook The Great Old plots gevaarlijk met tien. Eerst had Mignolet geluk dat zijn slechte controle niet fout afliep, daarna hield de Rode Duivel Gerkens van een gelijkmaker – zijn kopbal werd net over de kruising getikt. De mooiste save moest toen evenwel nog komen toen Lang net voor de rust een volley richting bovenhoek lanceerde. Beiranvand zweefde het gevaar weg. Met 0-1 aan de rust viel het verdict voor Antwerp dus al bij al nog mee.

Weer vroege tegentreffer

De hoop op een Antwerps mirakel werd kort na de rust meteen de kop ingedrukt: alwéér een vroege tegentreffer. Een hoekschop voor Club viel in de voeten van Rits, die nog rustig van zijn koffie kon nippen voor hij een hoek uitkoos. 0-2, wedstrijd gespeeld. Hetzelfde scenario als tijdens de eerste helft volgde, want het tempo nam opnieuw quasi meteen de gevreesde duik. De Antwerpse defensie vertoonde wel steeds meer barsten: keer op keer glipten Diatta, Lang of De Ketelaere er door, maar telkens bleek hun laatste bal niet precies genoeg. Noem het gerust een klein wonder dat het daarom ‘maar’ 0-2 werd – met dank aan Beiranvand. Ook Antwerp probeerde tussendoor nog eens na een onzorgvuldigheid bij Mignolet: het schot van Verstraete belandde op het dak van het doel. Maar aanspraak maken op een punt deed The Great Old eigenlijk nooit.

Club pakte zo een eerste zege op de Bosuil sinds de terugkeer van Antwerp naar het hoogste niveau. Omdat Genk verloor, wordt blauw-zwart ook opnieuw leider. Antwerp moet bezinnen: de ploeg van Leko volgt nu al op acht punten van Club na de tweede competitienederlaag op rij.