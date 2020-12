Lucinda Brand heerst ook in Gavere (en ja, ook hier volledige Nederlands podium)

Lucinda Brand heeft de Superprestige in Gavere op haar naam gebracht. De Nederlandse van Telenet Baloise Lions soleerde naar de zege voor Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado.

Op het lastige en vette parcours in Gavere nam Denise Betsema meteen het commando op de steile stroken. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal sloeg al vroeg een kloofje in de eerste ronde op het duo Alvarado-Brand. Bij de eerste passage aan de finish telde ze 8 seconden bonus op dit duo. Cant, Anna Kay en enkele anderen keken al tegen een grotere achterstand aan.

Annemarie Worst had haar start gemist en begon aan een lange achtervolgingsrace. In de tweede ronde bleef Betsema aan de leiding en nam Brand afstand van Alvarado. In geen tijd dichtte ze de kloof op de leider en het duo telde tien seconden bonus op de wereldkampioene bij het inrijden van de derde ronde.

Alvarado slaagde er niet in om het gaatje te dichten, Betsema moest haar snelle start bekopen en zag Brand op kruissnelheid komen. De renster van Baloise Lions dook de vierde, en voorlaatste, ronde in met vier seconden voorsprong op Betsema, Alvarado bleef hangen op 12 seconden.

In de strijd om de vierde plaats nam Honsinger op het einde afstand van Sanne Cant, Manon Bakker en Yara Kastelijn. Dit trio zou vechten om plek vijf, maar dat was al op meer dan 40 seconden achterstand van de leider die de slotronde indook met een voorsprong van 12 seconden op Betsema. Op Brand stond geen maat, ze soleerde naar de zege, voor Betsema en Alvarado. Honsinger werd vierde, Kastelijn vijfde, Cant zesde.