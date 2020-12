De Brusselse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 2 uur een lockdownfeestje met ruim honderd aanwezigen stilgelegd in Laken. Het feest vond plaats in een loods, waar een discotheek en een shishabar waren geïnstalleerd. De politie trof naast alcohol ook honderden capsules lachgas aan.

De politie kwam zondagnacht ter plaatse in de Edmond Tollenaerestraat, in de buurt van metrostation Pannenhuis, na een klacht wegens geluidsoverlast. Ruim 100 mensen waren er feest aan het vieren in een gerenoveerd pand, een voormalig wijndepot. ‘Bij onze aankomst was het ieder voor zich en hebben alle aanwezigen de vlucht genomen’, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. ‘Dankzij de versterking die we hadden opgeroepen hebben we 60 personen kunnen interpelleren en identificeren. Bij onze aankomst troffen we vijftien flessen lachgas aan en honderden gebruikte capsules aan, net als een pak drank, een professionele geluidsinstallatie. Er was zelfs een shishabar geïnstalleerd.’

De geïdentificeerde aanwezigen kwamen van over het hele land. ‘De aanwezigen kwamen uit Antwerpen, Waregem, Hoei en andere Belgische steden, en daarnaast waren er ook Nederlanders en Fransen aanwezig. Er zijn ook indicaties dat de aanwezigen niet meteen het adres kregen van de organisator. Ze kregen een plaats door en werden dan met een shuttledienst naar de feestlocatie vervoerd. Er is dus een communicatiestructuur op poten gezet om de mensen op het feest te krijgen. Hier zit dus duidelijk een professionele organisatie achter. Momenteel zijn we een onderzoek gestart om te achterhalen wie de verantwoordelijke hiervoor is. Al het materiaal is in beslag genomen en het pand is verzegeld’, aldus Slosse.

Iedereen die geïdentificeerd kon worden, kreeg een proces-verbaal en riskeert minstens 250 euro boete. De organiseert riskeert 750 euro boete. Het Brussels parket moet nu beslissen wat er verder moet gebeuren. ‘In functie van het onderzoek kan er gekozen worden voor een dagvaarding van de organisator waardoor zwaardere straffen mogelijk zijn. Naast de corona-inbreuken kunnen er nog andere inbreuken ten laste worden gelegd zoals bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie en zwartwerk. Dit gaat duidelijk om een illegale georganiseerde activiteit waar vermoedelijk ook alle andere zaken niet zijn aangegeven.’

Daarnaast heeft de Brusselse politie in de nacht van zaterdag op zondag nog drie andere feestjes stilgelegd. In het centrum van Brussel werden twee feestjes stilgelegd en werden respectievelijk 22 en 9 pv’s uitgeschreven. In Elsene werd er ook een privéfeest stilgelegd en werden er 5 pv’s uitgeschreven.

Ook lockdownfeestjes in Eupen en Virton

Afgelopen nacht is de politie ook binnengevallen bij lockdownfeestjes in Saint-Mard, een deelgemeente van Virton in het zuiden van Luxemburg, en in Eupen in Duitstalig-België.

In Virton was er volgens het parket van Luxemburg een feestje in een vakantiehuis gaande met een 50-tal personen. De politie had melding gekregen van een 20-tal personen. Eens ze toelating kregen om binnen te gaan, troffen de agenten een 50-tal mensen aan, allen afkomstig uit Frankrijk. Ze kregen elk een boete voor onmiddellijke inning van 250 euro. De eigenaar van het pand werd verhoord en er is een proces-verbaal tegen die persoon opgesteld. Het parket zet de zaak nu voort.

Ook in Eupen werden feestvierders betrapt, meldt politiezone Vesdre-Gueule. Rond 5 uur maakten de agenten een einde aan een feest in een appartement. Bij aankomst stond de muziek luid en de aanwezigen droegen geen masker. De politie stelde acht pv’s op. Het gaat om personen van 19 tot 27 jaar uit de regio van Eupen.

‘Strenger handhaven’

‘We zullen streng blijven handhaven’, reageerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op het nieuws van het lockdownfeestjes in ‘De zevende dag’. Hij hoopt dat ze zeer streng gestraft worden. ‘De procureur van Brussel kan met de procureur-generaal afspreken om die overtreders rechtstreeks voor de rechter te dagen. Dan spreken we over boetes van duizend euro en meer.’