Opnieuw geen akkoord over Brexit, onderhandelingen gaan door

Na wat de ultieme onderhandelingspoging moest zijn, is er opnieuw geen akkoord bereikt vandaag tussen de EU en het VK. Maar nog niemand wil de stekker eruit trekken, de onderhandelingen gaan verder.

In een gezamenlijk persbericht verklaren premier Boris Johnson en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het dat het nu ‘verantwoordelijk zou zijn om een extra inspanning te doen’ voor de onderhandelingen. ‘Ondanks de uitputting na bijna een jaar van onderhandelingen, ondanks de gemiste deadlines.’

De twee hebben vanmiddag een telefoongesprek gevoerd, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Voor het VK blijven de voorwaarden van de Europese Unie ‘onaanvaardbaar’, zei een Britse regeringsbron vanochtend nog aan de BBC.

Deze woensdag dineerden de Britse premier Boris Johnson en Ursula von der Leyen nog samen. Ze spraken toen af dat zondag de ultieme deadline zou zijn om tot een handelsakkoord te komen. Die datum wordt nu opnieuw verlegd, er zullen gesprekken volgen in Brussel ‘om te zien of een akkoord nog kan’. De Britten zullen op 1 januari de douane-unie en de eengemaakte Europese markt verlaten, met een handelsakkoord of zonder (een no deal-Brexit).

Een vaarwel zonder deal is het meest waarschijnlijke scenario. ‘Ik ben bang dat we nog steeds ver verwijderd zijn van een akkoord over enkele belangrijke punten, maar zolang er leven is, is er hoop’, zei de Britse premier vanmiddag aan de pers.