Duitsland vanaf woensdag opnieuw in harde lockdown: scholen en winkels dicht

Duitsland gaat in harde lockdown vanaf 16 december. Dat zijn bondskanselier Angela Merkel en de deelstaten zondag overeengekomen. Kerstshoppen zit er niet meer in: de winkels moeten dicht.

‘Ik wou dat ik lichtere maatregelen kon nemen, maar door de kerstaankopen is het aantal sociale contacten aanzienlijk gestegen’, zei Merkel op een persconferentie na een overleg met de leiders van de 16 deelstaten in Duitsland. ‘We moeten dringend in actie komen’, zei Merkel.

De lockdown gaat in op 16 december en duurt tot 10 januari. In die periode moeten niet-essentiële winkels de deuren sluiten en ook scholen moeten dicht.

In Duitsland was al een gedeeltelijke lockdown van kracht. Cafés en restaurants zijn al zes weken dicht. Omdat het aantal coronabesmettingen fors bleef toenemen, overlegde Merkel zondag met de premiers van de deelstaten over aanvullende maatregelen. Gisteren kwamen meer dan 20.000 nieuwe besmettingen bij op één dag. Er vielen die dag 321 doden.

De lockdown is streng: aan bedrijven wordt gevraagd de deuren te sluiten of mensen van thuis te laten werken. Scholen moeten in principe voor die hele periode dicht. Duisters mogen met niet meer dan vijf mensen uit twee verschillende gezinnen samenkomen.

Eerder deze week spoorde Angela Merkel haar landgenoten in een bewogen speech aan om de familie niet in gevaar te brengen met Kerstmis en Nieuwjaar: