Gewelddadig protest in straten Washington na betoging tegen verkiezingsuitslag

Aanhangers van uittredend president Donald Trump kwamen zaterdag in verschillende staten op straat om te betogen tegen het resultaat van de presidentsverkiezingen. In Washington kwam het tot gewelddadig protest, acht mensen raakten gewond, 23 mensen werden gearresteerd.

Een aantal conservatieve groepen kwamen zaterdag op straat omdat ze niet geloven dat president Trump de verkiezingen verloren heeft. Trump heeft zich nog steeds niet neergelegd bij zijn verlies, en claimt zonder bewijs dat er sprake was van grootschalige fraude tijdens de verkiezingen.

In het hele land waren er protesten gepland, die grotendeels rustig verliepen. In Washington liep het tegen de avond mis, betogers van de uiterst-rechtse groep ‘Proud boys’ raakten slaags met tegenbetogers van Antifa. De politie kon de groepen de hele dag gescheiden houden, maar moest ’s avonds wel tussenbeide komen. Volgens de Washington Post werden vier mensen met mogelijke levensbedreigende steekwonden naar het ziekenhuis gebracht, de politie pakte 23 mensen op. Er raakten ook twee agenten gewond.

Ongeveer 200 leden van de ‘Proud boys’ kwam samen met kerkgroepen op in de mars, ze droegen een legeruniform, hadden kogelwerend vesten aan en helmen op.

Nederlaag

Er waren ook protesten in Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada en Arizona, staten waar de Trump-campagne probeert om via de rechtbank de verkiezingsresultaten aan te vechten.

Trump beweert sinds de verkiezingen van 3 november dat hij verloor door fraude van het andere kamp. Maar overtuigend bewijs heeft hij nooit geleverd.

Nadat team-Trump meer dan vijftig nederlagen had geleden voor rechtbanken door het hele land, leek het erop dat voor het Hooggerechtshof de beslissende juridische slag om het Witte Huis zou geleverd worden. Conservatieven domineren op dit moment het Hooggerechtshof, met een meerderheid van zes tegen drie. Maar Trump boekt dus voor geen enkele rechtbank succes met zijn beweringen over fraude, of die nu voorgezeten wordt door een Democraat of een Republikein.