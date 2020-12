Lize Spit over haar nieuwste boek en hoe ze het schreef

‘Ik ben er niet’, één van de boeken waar misschien wel het meest naar uitgekeken werd dit jaar, is er nu wél: de opvolger van ‘Het smelt’, het bekroonde en straffe debuut van Lize Spit, dat meer dan 200 000 keer werd verkocht.

Lize Spit vertelt in deze podcast over haar nieuwste boek en hoe moeilijk het soms was om het te schrijven. Ze leest ook zelf een stukje voor.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Presentatie Lise Bonduelle| Redactie Bart Dobbelaere, Lise Bonduelle| Eindredactie Bart Dobbelaere| Audioproductie Joris Van Damme| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.