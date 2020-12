Nieuwe dienstregeling NMBS van start: meer vroege en late treinen

Vanaf zondag rijden de treinen volgens een nieuwe dienstregeling, er komen elke week meer dan 400 treinen extra, een aantal dat tegen 2023 zal oplopen tot bijna 1.000, zo belooft spoorwegmaatschappij NMBS. Het gaat onder meer om extra vroege en late treinen rond de steden. Reizigersorganisatie TreinTramBus ziet toch nog pijnpunten, zeker in het weekend.

De dienstregeling van de treinen wordt elk jaar aangepast op de tweede zondag van december. Meestal gaat het om kleine wijzigingen, maar om de drie jaar wordt de dienstregeling grondig bijgewerkt.

Dat laatste is ook dit jaar het geval. De uitbreiding verloopt wel in verschillende fases, afhankelijk van de beschikbare infrastructuur, het treinmaterieel en het personeel. De bedoeling is dat er tegen 2023 1.000 extra treinen rijden per week, waarvan ongeveer 200 tijdens het weekend.

Vanaf 13 december zullen er al meer dan 400 extra treinen rijden, bevestigt de NMBS. Op werkdagen komt er bijvoorbeeld een extra IC-verbinding Kortrijk-Schaarbeek, komen er bijkomende snelle verbindingen tussen Brussel en Leuven tijdens de ochtend- en de avondspits, en zijn er nieuwe P-treinen tussen Blankenberge en Kortrijk. Voorts wordt er een nieuw station geopend in Anderlecht (op de Bergensesteenweg, vlakbij de Ceria-campus) dat bediend wordt door de S3 Zottegem-Brussel-Dendermonde, ook tijdens het weekend. En op zaterdag zijn er extra late treinen van en naar Gent-Sint-Pieters.

Als ook alle in een latere fase geplande uitbreidingen een feit zijn, zullen alle treinen samen op jaarbasis 3,77 miljoen kilometer meer afleggen dan tijdens het huidige vervoersplan. Dat komt neer op een uitbreiding van het treinaanbod met 4,7 procent.

Limburg blijft pijnpunt

TreinTramBus noemt de nieuwe dienstregeling een stap vooruit, maar de reizigersorganisatie ziet ook nog pijnpunten. Die zijn er vooral in de provincie Limburg, waar het nog minstens een jaar wachten is op de snelle IC-trein Antwerpen-Hasselt en waar steden als Genk en Sint-Truiden nog altijd maar één trein per uur hebben, en in West-Vlaanderen, waar tussen Brugge en Kortrijk buiten de spitsuren ‘nog altijd alleen maar stoptreinen rijden’. Ook het weekendaanbod is volgens TreinTramBus nog altijd ‘opvallend zwakker’ dan het aanbod op werkdagen.

De reizigersorganisatie heeft op haar website een meldpunt geopend, waar reizigers feedback kunnen geven over de nieuwe dienstregeling. ‘Die nemen we vervolgens mee in ons overleg met de NMBS en de overheid over de verbetering van het aanbod’, klinkt het.