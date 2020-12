Syrische vluchtelinge Rand Abou Fakher wint op Kortfilmfestival Leuven

De prijs voor beste Vlaamse kortfilm op het 26ste Leuvense Kortfilmfestival ging naar So we live van Rand Abou Fakher.

De film werd opgenomen in Brussel, maar speelt zich af in een kamer te midden van het Syrische oorlogsgeweld. Terwijl de camera langzaam rondtolt door de kamer, vinden de oplopende spanningen tussen de familieleden een echo in de dreun van de oorlog buiten de muren (en buiten beeld). Het is een afgevijld meesterwerkje dat getuigt van een virtuoze eenheid van vorm en inhoud. Met de prijs wordt ook een jong talent bekroond dat de film in dit land kan openen richting nieuwe paden en verdere horizonten. De 25-jarige regisseuse kwam vijf jaar geleden aan in Brussel, gevlucht uit Syrië. Al in haar eerste jaar aan de filmschool gaf ze haar studies op, om zichzelf te vormen. ‘De drang om te creëren was te groot’, zei ze daarover in De Standaard.

Wie wel afstudeerde aan het Ritcs is Ammen Simpson Ogedengbe. Zij kreeg de juryprijs voor het beste debuut met Wildflowers. The children of never. De heerlijk bizarre, tegelijk trieste en geestige kortfilm Easter eggs kreeg de prijs voor beste animatiefilm. Het publiek ging dan weer plat voor Beau monde van Hans Vannetelbosch, waarin Maaike Cafmeyer en Tom Vermeir het bont maken in het restaurant van chef Koen De Graeve. Dat publiek moest dan wel weer overeind komen op eigen kracht dit jaar: nu de bioscopen gesloten zijn, ging het Leuvense Kortfilmfestival voor een volledig online editie.

Juryprijs Vlaamse kortfilm: So we live, Rand Abou Fakher

Publieksprijs Vlaamse kortfilm: Beau monde, Hans Vannetelbosch

Beste Vlaams debuut: Wildflowers, Ammen Simpson Ogedengbe

Beste animatiefilm: Easter eggs, Nicolas Keppens

Beste documentaire: The lost bicycle of Ghent, Lukas Gevaert

Juryprijs Europese kortfilm: Dustin, Naïla Guiguet

Publieksprijs Europese kortfilm: Alive, Jimmy Olsson