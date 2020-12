Debuut in mineur voor Peter Maes: STVV verliest van Charleroi en wordt de nieuwe rode lantaarn

STVV verloor de eerste wedstrijd onder nieuwe coach Peter Maes met 1-2. Wederom veel inzet bij de Kanaries, maar dat volstond niet om Charleroi te kloppen. Door de winst van Moeskroen wordt Sint-Truiden zowaar alleen laatste in de klassering.

Peter Maes koos bij zijn debuut voor een terugkeer van Jorge Teixeira in de defensie, om zo meer stabiliteit en maturiteit te verzekeren. Voorin kreeg Colidio de voorkeur op Filippov, als nummer tien. In de kern was er geen plaats voor Durkin, Ito en Janssens. Veel intensiteit bij de Kanaries, wederom veel goede wil. Daardoor lag het tempo erg hoog in de beginfase van de wedstrijd. STVV probeerde het spel te maken, terwijl Charleroi meer de kat uit de boom keek. Maes liet Asamoah de lijnen uitzetten bij Sint-Truiden, maar Gillet en co anticipeerden makkelijk. Kwalitatief was het spel van de thuisploeg niet goed genoeg om de organisatie van de Zebra’s te ontwrichten.

Echt opschudding kwam er even voor het halfuur, toen Fall zich voorbij twee verdedigers wurmde. Hij knalde hard voorbij Schmidt in de verste hoek: 0-1, een domper voor de mannen van Maes. STVV protesteerde nog heftig aan het adres van ref Van Driessche voor een fout op Asamoah, maar het doelpunt bleef geldig. STVV reageerde wel meteen. Een knal van De Ridder uit de tweede lijn werd prima gepareerd door Descamps. Maar ook ging plots heel Sint-Truiden uit organisatie lopen. Charleroi kreeg een drie tegen één situatie niet afgerond, Colidio haalde Gillet knap terug, Maes vloekte en tierde.

STVV kon vlak voor de rust dan toch nog gelijkmaken. Een hoekschop werd weggewerkt, maar terug in de box gebracht. Doelman Descamps, die de voorkeur had gekregen op Penneteau, graaide half naast het leer. Uiteindelijk kon Nazon het zaakje afstraffen. Op basis van werkijver dan toch nog voor de kampwissel een verdiende 1-1.

Charleroi sterker in tweede helft

Zelfde spelbeeld na de rust. Opnieuw veel overgave van de kant van STVV, wat nu ook snel resulteerde in een goede kans. Cacace kwam met een goede voorzet vanaf zijn linkerflank, Colidio kon zijn deviatie net niet binnen het kader krijgen. Toch was het opnieuw Charleroi dat keihard toesloeg. Nicholson vloerde Schmidt in twee tijden, STVV opnieuw op achtervolgen aangewezen. De nervositeit kreeg de bovenhand bij de Kanaries. Er werd overhaast gezocht naar oplossingen richting 2-2. De Karolo’s bleven rustig op eigen helft en loerden op een fatale counter.

Maes probeerde met de inbreng van Lee het tij te doen keren, maar het was Charleroi dat ook na het uur het dichtst in de buurt van een doelpuntje kwam. Het werd allemaal nog erger voor STVV toen Samuel Asamoah naar de kant moest met een tweede geel. Een harde dobber voor de immer sportieve Ghanees, al had Van Driessche geen andere keuze. Met een man minder gaf niemand STVV nog kansen. Steve De Ridder bleef wel de aanjager, maar Descamps werd nog amper aan het werk gezet. Tot in de slotminuut: Nazon zette een actie op en pegelde hard op de bezoekende doelman. Een pijnlijke zoveelste nederlaag voor STVV, dat door de zege van Moeskroen tegen Beerschot laatste wordt in de klassering.