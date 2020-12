Zwak Beerschot krijgt pak voor de broek van Moeskroen, dat rode lantaarn (voorlopig) aan STVV geeft

Een zwak Beerschot heeft zich verslikt in rode lantaarn Moeskroen. Na een blunder van Vanhamel en een knappe goal van Da Costa werd het 2-0. Beerschot pakt zo 0 op 6 en laat de kans liggen om opnieuw (gedeeld) aan de leiding te komen. Moeskroen geeft dankzij zege de rode lantaarn door aan STVV, dat later vanavond nog speelt tegen Charleroi.

Hernan Losada moest puzzelen bij Beerschot. Tissoudali en Frans testten in aanloop naar de partij positief op het coronavirus, waardoor Eleke en Prychynenko in de ploeg kwamen. Voor de Nigeriaan was het zijn eerste basisplaats. Op linksachter kreeg Bourdin de voorkeur op Vorogovskiy. Ook bij Moeskroen vielen heel wat veranderingen te noteren. Jorge Simao koos met Hocko, Mohamed, Ciranni, Faraj en Da Costa voor vijf nieuwe namen in vergelijking met de verloren partij op Leuven.

We kregen een flauwe eerste helft te zien op Le Canonnier. In het openingskwartier viel geen enkele uitgespeelde kans te noteren. Al stond het op dat moment wel al 1-0 voor de thuisploeg nadat Onana een monumentale blunder van Vanhamel kon afstraffen. Het licht ging helemaal uit bij de Beerschot-doelman: hij onderschepte een te verre lange bal, maar speelde die dan kinderlijk lateraal in de voeten van Onana. Die treuzelde nog erg lang, maar trapte de bal uiteindelijk toch in het lege doel.

Flauw Beerschot

Ondanks de achterstand kon Beerschot geen vuist maken. Het ontbrak de Ratten aan ideeën om door de dubbele Moeskroense afweergordel te geraken. Pas na 35 minuten, waarin Beerschot geen enkele doelpoging bij elkaar voetbalde, kwamen de mannen van Losada wat meer opzetten. Eerst werd een schot van Coulibaly in hoekschop gewerkt, waarna ook Suzuki net niet kon besluiten.

Holzhauser zat niet echt in de wedstrijd en ook de stilstaande fases van de Oostenrijker zijn al beter geweest. Toch was het op een van die vrije trappen dat Beerschot het dichtst bij de gelijkmaker kwam. Zowel Suzuki als Van den Bergh konden de bal echter niet in doel deviëren. Moeskroen beperkte zich vooral tot verdedigen en loerde op de counter. Zo kon Da Costa er op enkele minuten van de rust nog eens goed uitkomen en Xadas bedienen, maar de Portugees kraakte zijn schot. Zo gingen we rusten met een 1-0-voorsprong voor de rode lantaarn.

Pareltje Da Costa

Ook in de tweede helft viel aanvankelijk bitter weinig te beleven. Beerschot had wel 70 procent balbezit, maar kon de Moeskroense achterlijn nooit in verlegenheid brengen. Meer nog: het was Moeskroen dat opnieuw tot de eerste grote kans kwam. Faraj probeerde het met een knal vanuit de tweede lijn, maar Vanhamel was attent.

Losada kon het niet meer aanzien en bracht Redad Halaimia voor Mboko. Maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk, want amper een minuut later stond het al 2-0. Da Costa zette Prychynenko heerlijk in de wind en verschalkte Vanhamel. Beerschot zat nu wel echt in nesten. Meteen ook het sein voor Losada om nog maar eens in te grijpen. Van Den Buijs kwam voor Prychynenko en Sanyang voor Pietermaat.

Tab(o)ekou(n) toe

We moesten er opnieuw twintig minuten op wachten, maar de eerste grote kans voor Beerschot in de tweede helft was er eentje voor Eleke. Naar het beeld van de wedstrijd werd zijn schot goed geblokt door de Moeskroen-defensie. Nee, Beerschot wist niet echt van welk hout pijlen te maken. Al moet gezegd, daar zat de verdediging van Les Hurlus wel voor iets tussen. Onder impuls van een naarstig coachende en motiverende Simao werd voor elke bal gevochten.

Ondertussen bleef Moeskroen loeren op de counter. En met succes, want met nog een kwartier op de klok zette Faraj zich goed door en bediende hij Tabekou. Die had de bal maar binnen te tikken en gooide de wedstrijd op slot.

Althans, dat dachten we, want met nog tien minuten op de klok kon Holzhauser nog tegenscoren. Kregen we dan toch nog een spannend slot? Neen. Integendeel. Faraj was voor de thuisploeg nog het dichtst bij een doelpunt, maar Vanhamel en de deklat behoedden Beerschot van een vierde tegentreffer. Verder dan een afstandsschot van Holzhauser kwamen de bezoekers niet meer.

Een onherkenbaar Beerschot lijdt zo zijn tweede opeenvolgende nederlaag en laat na naar de koppositie te springen. Moeskroen springt in de stand dan weer over STVV en stuurt de rode lantaarn zo naar Limburg.