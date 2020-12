Vinterberg viert victorie op European Film Awards

De beste Europese film van het jaar is Drunk, of Druk, zoals die in zijn geboorteland Denemarken heet. De Deense film is de grote winnaar van de 33ste European Film Awards, die worden gestemd door de meer dan 3.800 leden van de Europese Film Academie.

Meer dan twee decennia nadat Thomas Vinterberg de filmwereld een schitterende schop onder de kont gaf met het fenomenale Festen, de eerste film volgens het manifest van Dogma 95, wordt de filmmaker bekroond tot beste regisseur van de 33ste European Film Awards. Drunk wint ook in de categorie ‘beste film’. Vinterberg is het experiment van Dogma intussen voorbij, maar hij is nooit opgehouden met innoveren en het prikkelen van het publiek.

Drunk trakteert op een bijzondere premisse: vier leerkrachten testen uit of de theorie klopt dat de mens beter presteert als hij een minimumdosis aan alcohol in het bloed heeft. Ook hoofdrolspeler Mads Mikkelsen, die eerder schitterde in Vinterbergs Jagten, viel in de prijzen. ‘Er is één reden waarom deze film is afgemaakt en is geworden wat hij is’, zei Mikkelsen. ‘En dat is een schitterend lichtje dat niet meer schijnt: Ida Vinterberg.’ Mikkelsen droeg zijn award van beste Europese acteur op aan de 19-jarige dochter van de regisseur. Zij kwam om in mei 2019 bij een auto-ongeluk in België, terwijl haar vader net begonnen was aan de opnames van Drunk.

De film kreeg zijn Belgische première op het filmfestival van Gent, maar zag zijn bioscoopcarrière terstond gefnuikt door de sluiting van de Belgische cinema’s dit najaar. In eigen land werd de film wel een dikke hit: met meer dan 800.000 bezoekers werd Druk de succesvolste film van het jaar in Denemarken. De Belgische distributeur is vastberaden om de film opnieuw uit te brengen van zodra de bioscopen opengaan, mogelijk half januari.

Belgische animatie

Ook in een ander jaar zou de voortreffelijke film Drunk wellicht hebben gezegevierd op de Europese filmprijzen. Maar dat de film maar liefst vier prijzen won, is mogelijk toch ook omdat er minder concurrentie was dan anders: heel wat Europese films zijn uitgesteld naar een periode post-vaccinatie. De beste Europese komedie, Un triomphe, staat nog gepland voor een Belgische release volgend jaar.

Dat geldt ook voor de beste animatiefilm. Josep, van de Franse tekenaar Aurel, werd deels geproduceerd door de Belgische animatiestudio van Lumière. De film gaat over Josep Bartolí, de verzetsstrijder en tekenaar die tijdens het regime van Franco in een Frans concentratiekamp belandde. De Belgische kortfilm Sun dog moest vrede nemen met een nominatie: het afstudeerproject (!) van Dorian Jespers aan het Gentse Kask legde de duimen voor de Zwitserse kortfilm Nachts sinds alle Kätzen grau.

Wim Wenders en de wifi

De Europese filmprijzen betekenden ook het afscheid van de 75-jarige Wim Wenders als voorzitter van de Europese Film Academie (EFA), die hij zelf mee oprichtte met de eerste voorzitter, Ingmar Bergman. De opvolging zal niet de nieuwe wind brengen die de European Film Awards nochtans goed kan gebruiken. Ze betekent vooral een verderzetting van het huidige elan. De legendarische Duitse regisseur wordt na 24 jaar dienst opgevolgd door zijn drie jaar jongere Poolse collega Agnieszka Holland, die al sinds 2014 in de raad van de EFA zit.

De 33ste Europese filmprijzen zouden aanvankelijk zijn uitgereikt in Reykjavik, maar door de coronacrisis werden ze verhuisd naar thuisbasis Berlijn, voor een ceremonie zonder publiek en over livestream. De genomineerden keken toe via veelal verstoorde videocall en de dankwoorden van de winnaars verliepen niet zonder technische problemen. De Academy achter de Oscars heeft nog vier maanden tijd om iets beters te bedenken.

Overzicht 33ste European Film Awards

Beste film:Drunk (Denemarken)

Komedie:Un triomphe (Frankrijk)

Ontdekking:Sole (Italië, Polen)

Actrice: Paula Beer (Undine)

Acteur: Mads Mikkelsen (Drunk)

Regisseur: Thomas Vinterberg (Drunk)

Scenarist: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm (Drunk)

Documentaire:Colectiv (Roemenië, Luxemburg)

Animatiefilm:Josep (Frankrijk, België, Spanje)

Kortfilm:Nachts sind alle Kätzen grau (Zwitserland)