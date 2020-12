Thomas Henry straft Kortrijks geklungel af met hattrick en schiet OH Leuven naar gedeelde derde plaats

OH Leuven gaf Kortrijk een lesje in efficiëntie. Daar waar Thomas Henry zijn törinstinct etaleerde door een hattrick te scoren, werd het Kortrijkse gebrek daaraan pijnlijk aangetoond door Van Der Bruggen die erin slaagde een niet te missen kans toch de nek omwringde. Kortrijk blijft zo achter met 10 op 33, tijd om te herbronnen dus. Leuven nestelt zich in de top drie.

De wedstrijd begon met een erg lange studieronde. Veel gebikkel op het middenveld en weinig kansen. Leuven stak de neus aan het venster na een mooie solo op links van Mercier, Derijck verdedigde secuur. Meteen erna volgde een actie van Tamaari op rechts en een kopballetje van Sowah. Kortrijk zette er via Ocansey wat tegenover, hij haalde de achterlijn, kaatste terug naar Mboyo, die volledig vrijstaand zijn schot compleet miste.

Beide teams leken aan elkaar gewaagd, de kansen waren schaars. Door het regenachtige weer was het terrein ook moeilijk bespeelbaar, met veel afval in het spel als gevolg. De grootste kans in de eerste helft was voor Leuven. Na een combinatie tussen de triangel Mercier – Henry en Sowah ging Merciers geplaats schot net over. De eerste helft eindigde dus op 0-0, een weinig verrassende ruststand.

Brys inspireerde zijn spelers tot directer spel en al in de tweede minuut van de tweede helft was het raak. Mercier kapte Ocansey uit, die weggleed. Dewaele liet de bal lopen en Henry trapte beslist in doel. Het Kortrijkse geklunkel werd meteen afgestraft door Henry, die voor de zevende wedstrijd op rij scoorde. Daarmee komt hij in een illuster rijtje met Kylian Mbappé en Cristiano Ronaldo.

De voorsprong van Leuven leek van korte duur toen Van Der Bruggen dé kans van de match kreeg. Dewaele sneed zijn voorzet perfect op maat van de Kortrijkse kapitein aan. Er was in geen veld of wegen nog een Leuvenaar te bespeuren en toch slaagde Van Der Bruggen erin het leer vanop drie meter naast te koppen. Het efficiëntieprobleem van Kortrijk kon niet sprekender worden aangetoond. Hallo törinstinct?

OHL antwoordde door wél raak te treffen. Het duo Sowah - Henry toonde nog eens zijn waarde. De Norre speelde Sowah aan in de zestienmeter, hij verstuurde een perfecte voorzet en een vrijstaande Henry werkte koelbloedig af. 0-2, Leuven op rozen en Kortrijk uitgeteld. Sowah duwde het mes bijna nog wat dieper in de wonde, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Het was slechts uitstel van executie. Mercier stak Henry vervolgens diep, waarna de 26-jarige Fransman zijn hattrick vervolmaakte. 0-3, getekend Thomas Henry.

Zo blijven Vanderhaeghe en de zijnen achter met 10 op 33. Voor Nieuwjaar staan nog Standard, Genk en Gent op het programma voor Nieuwjaar, aartsmoeilijk dus. Zeker als je geen kansen kunt afmaken. De match tegen Leuven toonde het nogmaals pijnlijk aan: zowel Mboyo als Van Der Bruggen mikten niet eens op doel terwijl ze vrijstaand konden aanleggen.

Op de 0-3 van Leuven was niets af te dingen. De gouden driehoek Mercier-Sowah en Henry sprankelde. Goed voor een derde plaats in de stand, samen met die andere nieuwkomer Beerschot. Volgende tegenstander Moeskroen is alvast gewaarschuwd, in zover dat nog nodig is.