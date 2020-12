Opnieuw duizenden Fransen op straat tegen omstreden wet die filmen agenten beperkt

Duizenden demonstranten zijn zaterdag in Frankrijk voor het derde opeenvolgende weekend de straat opgetrokken om te protesteren tegen een controversiële veiligheidswet die het filmen van de politie zou beperken. In de hoofdstad marcheerden enkele duizenden demonstranten geflankeerd door de oproerpolitie.

‘Wereldwijde onderdrukking, totale achteruitgang’, stond op een bord dat een demonstrant in de lucht hing. Het verwees naar het nieuwe wetsvoorstel dat de ‘kwaadaardige’ publicatie verbiedt van afbeeldingen waarop de gezichten van politieagenten in actie te zien zijn.

De meeste mensen kwamen op straat in Parijs, maar ook in Montpellier, Lyon en Lille vonden betogingen plaats. Volgens de organisatie waren er 10.000 betogers, schrijft Le Monde. In de hoofdstad liepen de spanningen op toen de avond viel. De politie zette het waterkanon in tegen kleine groepen in het zwart geklede demonstranten die flessen en andere projectielen naar de veiligheidsagenten gooiden.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin twitterde dat er 142 mensen waren gearresteerd en zei dat de politie te maken had met enkele ‘ultragewelddadige individuen’.

Foto: EPA-EFE

Critici zeggen dat de veiligheidswet, die is aangenomen door het parlement, het voor journalisten en burgers moeilijker zal maken om gevallen van politiegeweld aan het licht te brengen. De toenemende protesten, waarbij tot 133.000 Fransen op straat kwamen, deden Macrons regerende LREM-partij beloven het controversiële artikel 24 van het wetsvoorstel te zullen herschrijven. De demonstranten en rechtengroepen eisen de volledige intrekking van de wet.