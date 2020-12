Staatsveiligheid raadt Tiktok af op gsm of laptop van je werk

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) raadt in navolging van Staatsveiligheid de Tiktok af op gsm’s of laptops die werkgerelateerd zijn of gevoelige informatie bevatten. ‘De nodige waakzaamheid is geboden’, klinkt het over de populaire app.

Tiktok wordt wereldwijd met argusogen bekeken. Zo is er al veel inkt gevloeid over de pogingen van Donald Trump om de app te verbieden of op te kopen. Het Chinese eigenaarschap is een doorn in het oog van de Amerikanen, die spionage vrezen. Ook in ons land is men er niet 100 procent gerust op, ook al heeft Staatsveiligheid geen concrete aanwijzingen van spionage of het installeren van spyware.

Dat zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in een antwoord aan Kamerlid Michael Freilich (N-VA), zo bericht de krant De Morgen. Vooral de onduidelijkheid over wat Tiktok met je gegevens doet, is reden tot bezorgdheid. Zo weet de app wie je contacten zijn en kent het je locatie, providers en foto’s. Die gegevens worden bewaard op servers van Alibaba, dat nauwe banden heeft met de Chinese overheid.

‘De elementen die hierboven worden vermeld, zorgen ervoor dat een verhoogde waakzaamheid geboden is. Daarom is het aan te raden om op apparaten voor professioneel gebruik, of waarop gevoelige informatie staat, geen apps te installeren die niet noodzakelijk zijn. Dit advies is zeker van toepassing op Chinese apps zoals TikTok’, stelt de minister in zijn antwoord.

Professor informatierecht Patrick Van Eecke waarschuwde in deze krant al voor de komst van Chinese apps als Tiktok. ‘We hebben we niet voldoende aandacht voor wat er achter onze rug gebeurt bij Chinese en andere Aziatische en Russische ondernemingen’, zei hij daarover.