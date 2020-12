Mathieu van der Poel wint meteen bij rentree in het veld in Antwerpen

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft zaterdag uitgepakt met een stevig statement. De wereldkampioen won in de Scheldecross zijn eerste veldrit van zijn veldritseizoen. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) spartelde lang tegen, maar moest toch zijn meerdere erkennen in Van der Poel. Iserbyt blijft leider in de X²O Badkamers Trofee.

Geen Wout van Aert aan de start in Antwerpen, maar wel voor het eerst Mathieu van der Poel én Tim Merlier van Alpecin-Fenix. De wereldkampioen nam de holeshot voor Lars van der Haar, die al snel overnam. Eli Iserbyt miste zijn start lichtjes, schoof snel op en reduceerde de koplopers tot een vijftal: hijzelf, Van der Poel, Van der Haar, Quinten Hermans en Corné van Kessel. Van der Poel nam terug over en gooide alles nog voor het ingaan van de tweede ronde op een lint.

Van der Poel geeft meteen volle gas. De wereldkampioen leidt na de eerste ronde, Iserbyt is de eerste achtervolger.#X2OBadkamersTrofee pic.twitter.com/ySOuCEtJPB — X²O Badkamers Trofee (@X2OTrofee) December 12, 2020

De Nederlander zette iedereen meteen op een afstand, op één man na: Iserbyt. De Europees kampioen verweerde zich, maar moest bij de tussensprint toch al een handvol seconden toegeven. De hoop bij de concurrentie dat Van der Poel nog niet volledig in orde in het veld zou duiken, bleek ijdel.

Toch geen solo

Iserbyt werd in de achtervolging bijgehaald door een uitstekende Hermans, want de West-Vlaming moest toch even bekomen van zijn poging om de pijlsnelle leider te volgen. Die donderde even over zijn stuur langs het strand van Sint-Anneke, maar leek verder door te stomen. Al kwam ook hij plots zichzelf tegen. Iserbyt kwam in een halve ronde snel dichter en dichtte de kloof net voor de materiaalpost.

Ommekeer in de maak? Iserbyt loopt de kloof op van der Poel dicht. Ook Hermans, Vanthourenhout en Sweeck naderen op de wereldkampioen.#X2OBadkamersTrofee #Scheldecross pic.twitter.com/qMLXRlvGFI — X²O Badkamers Trofee (@X2OTrofee) December 12, 2020

Van der Poel dook de post in, op zoek naar een nieuwe fiets. Het vorige vehikel maakte enkele krakende geluiden, dus koos de wereldkampioen voor een nieuw exemplaar. Plots ontstond een kopgroep met Iserbyt, Van der Poel, Michael Vanthourenhout, Hermans en Laurens Sweeck. Dat was niet naar de zin van Iserbyt, die weer versnelde. De Europees kampioen en de wereldkampioen trokken weer samen op pad.

Kort duel

Niet lang, want Van der Poel wilde zijn concurrent snel weer overboord gooien. Dat lukte even, maar Iserbyt beet op zijn tanden en ging weer naar de Nederlander toe. Voor even, want daarna brak de veer toch. Van der Poel reed solo naar zijn eerste overwinning in zijn allereerste veldrit van zijn seizoen. Iserbyt werd tweede, Tom Pidcock derde.