‘Vanaf februari worden 200.000 à 250.000 vaccins per maand geleverd’

De Amerikaans producent Pfizer zal in januari geen 600.000, maar slechts 300.000 dosissen leveren. Die zijn goed voor 150.000 patiënten, want om beschermd te zijn, zijn twee prikken nodig.

Maar die vertraging zal geen grote invloed hebben op de vaccinatiecampagne, verzekerde de betrokkenen vandaag in een persconferentie. ‘Het brengt de start van de campagne niet in het gedrang’, zegt Pierre Van Damme, professor vaccinologie (UAntwerpen). ‘Alles is klaar om op 5 januari te starten.’

Volgens Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie, zal opgelopen achterstand ‘tegen eind februari quasi volledig weggewerkt zijn’. Xavier De Cuyper, topman van het geneesmiddelenagentschap FAGG, stelt dat ons land vanaf februari vaccins voor zo’n 200.000 tot 250.000 patiënten per maand zal ontvangen.

Dat lijkt veel, maar aan dat tempo zou het langer dan een jaar duren vooraleer alle kwetsbaren (zo’n 4 miljoen Belgen) ingeënt zijn. Maar zo lang zal het niet duren, verzekert Ramaekers. ‘Vanaf maart en april moet het aantal geleverde vaccins substantieel toenemen. Maar die ramingen moeten we met heel veel voorzichtigheid maken.

Voldoende diepvriezers

Volgens de taskforce zijn er in ons land voldoende diepvriezers beschikbaar zijn om de vaccins van Pfizer te bewaren. Dat moet gebeuren bij een temperatuur van -70 tot -80 graden. Veertig ziekenhuizen zullen in de eerste fase fungeren als hub, van waaruit de vaccins verdeeld worden naar woonzorgcentra, ziekenhuizen en eerstelijnszorgmedewerkers zoals huisartsen en apotheken. Voor de volgende fase, waarbij op het grote publiek ingeënt wordt, moeten mogelijk wel nog bijkomende diepvriezers aangekocht worden.

Als de vaccinatiecampagne start in de woonzorgcentra zal dat in alle provincies tegelijk gebeuren, verzekerde Ramaekers. De planning die bepaalt welke woonzorgcentra eerst aan de beurt komen, moet nog opgesteld worden.

Aanvankelijk was het de bedoeling om alle bewoners en personeelsleden van één woonzorgcentrum op één dag in te enten. Maar na de eerste ervaringen in het VK wordt dat schema bijgesteld. Twee verpleegsters reageerden allergisch op het vaccin.

‘Daaruit hebben we geleerd, en we hebben onmiddellijk de draaiboeken aangepast’, zegt Pierre Van Damme. ‘We geven de raad om niet al het personeel op dezelfde dag in te enten, vanwege de mogelijke nevenwerkingen. Zo komt de continuïteit in het woonzorgcentrum niet in het gedrang.’