Geen maat op Denise Betsema in Antwerpen, Lucinda Brand nieuwe leidster in Soudal Ladies Trophy

Er stond in Antwerpen weinig maat op Denise Betsema. De renster van Pauwels Sauzen - Bingoal reed in de derde ronde weg van de concurrentie en liet zich niet meer verrassen, ondanks een verwoede tegenaanval van Lucinda Brand. Die finishte tweede en neemt in het klassement van de Soudal Ladies Trophy de leiding over van Yara Kastelijn.

Lucinda Brand nam de beste start en kreeg na de eerste passage doorheen het zand al meteen een kloof. Het begin van een heuse show? Neen, de Nederlandse kopvrouw van de Telenet Baloise Lions ging op zoek naar de boniseconden en liet daarna de rest terugkomen. Beetje bij beetje kregen we een kopgroep van vijf Nederlandse dames waaruit wereldkampioene Ceylin Alvardo wegviel met kettingproblemen.

Vooraan werd niet gewacht en was het Denise Betsema die voor de vlucht vooruit koos. De Texelse voelde zich duidelijk in haar sas in het zand van het Scheldestrand en sloeg in geen tijd een kloof van enkele seconden. Brand probeerde in de slotronde nog wel de kloof te dichten maar strandde op enkele meters van Betsema. Zege voor Betsema dus, Lucinda Brand is de nieuwe leidster in de Soudal Ladies Trophy. Sanne Cant finishte op een hoopgevende vierde plaats.