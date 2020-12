Nederlanders geven Belgen mee de schuld voor slechte coronacijfers

De Nederlanders wijzen naar de Belgen als medeverantwoordelijken voor de stijgende coronacijfers in hun land. De Belgen trokken tijdens Black Friday massaal de grens over, aldus lokale media. Volgens een gedragsanalist waren liefst 60 procent van de shoppers in Eindhoven die dag Belgen.

De Nederlandse regering, die dag na dag geconfronteerd wordt met stijgende coronacijfers, kijkt onder andere naar ons land als medeschuldige voor die piek. Shoppen en zelfs naar de kapper gaan, zonder veel schroom staken heel wat Belgen de voorbije weken de landsgrenzen over omdat die zaken hier niet mogelijk waren.

In Eindhoven werden de nummerplaten van al wie de stad binnen- of buitenreed bekeken. ‘Zeker 60 procent kwam uit België’, zegt gedragsanalist Roelf Pot, die door de gemeente ingehuurd werd om de situatie mee te monitoren, aan Omroep Brabant. ‘Op een bepaald moment hebben we gezegd dat het te druk werd. Burgemeester John Jorritsma heeft dat toen ’s avonds, onder meer in Belgische media, verteld. En de luisteraars en kijkers een soort van schuldgevoel aangepraat. Dat heeft gewerkt, want een dag later waren er veel minder Belgen in de stad.’

Pot kijkt niet enkel naar de Belgen, hij wijst ook naar ondernemers. ‘Ze doen allemaal hun eigen ding en schermen met aanbiedingen waar iedereen op afkomt. Terwijl het nu net belangrijk is om alles op elkaar af te stemmen en tijdig in te grijpen.’ De analist denkt daarvoor onder meer aan de medewerking van parkeergarages. ‘Als je de mensen laat weten dat er nergens plek is, komen ze niet. Maar als ze er eenmaal zijn, dan krijg je ze niet makkelijk weg. Bij code rood qua drukte ben je al te laat’, zegt hij aan Omroep Brabant.

Vrijdag ontstond er ook ophef over de drukte op luchthaven Schiphol. Daar waren meerdere vliegtuigen met transferpassagiers geland. De passagiers stonden gepakt op elkaar zonder mondmasker. Enkele Nederlandse politici eisen uitleg van de uitbater van de luchthaven.

De Nederlandse regering wacht ondertussen op een verdere analyse van de coronabesmettingen om maatregelen te treffen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 8.894 positieve tests gemeld bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op donderdag meldde het RIVM bijna 8.800 nieuwe gevallen. Het zijn de hoogste aantallen sinds eind oktober, de eerste dagen na de piek van de tweede golf.