Enkele biologen hebben wellicht per toeval een nieuwe dolfijnensoort ontdekt tijdens een expeditie voor de kust van Mexico. De onderzoekers zijn er ‘vrij zeker’ van dat het om een nieuwe soort gaat, maar wachten nog de laatste DNA-onderzoeken af. In bovenstaande video vertelt marinebioloog Jay Barlow over ‘de mooiste ontmoeting die hij ooit had met een spitssnuitdolfijn’.