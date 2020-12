Sinterklaas blijkt na bezoek woon-zorgcentrum superverspreider te zijn: 45 bewoners testten al positief

Een sinterklaas die een woon-zorgcentrum in Mol met 150 bewoners een bezoekje bracht, testte enkele dagen later positief op het coronavirus. Bovendien bleek hij een superverspreider te zijn. Intussen vertonen de bewoners symptomen en blijken al 45 bewoners besmet te zijn. ‘Het afwachten hoe groot de ravage is’, zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx.

‘De Sint is bij alle 150 bewoners één na één op de kamer op bezoek geweest en heeft hen allemaal een cadeautje gegeven’, zegt provinciegouverneur van Antwerpen Cathy Berx. ‘Achteraf bleek de man besmet te zijn met corona én hij had een hoge virale load. Het gaat dus echt om het typevoorbeeld van een superverspreider.’

Het woonzorgcentrum zelf heeft de gemeente nu verzekerd dat de sint niet in elke kamer apart een bezoekje heeft gebracht en er zouden geen cadeautjes overhandigd zijn volgens de directie. Hij zou uitsluitend in de gemeenschappelijke ruimtes geweest zijn, waaronder de zithoeken.

De gemeentelijke crisiscel evalueert intussen het incident in het woonzorgcentrum Hemelrijck. Volgens de gemeente waren sinterklaasactiviteiten verboden en had het woonzorgcentrum van de groep Armonea vooraf niet overlegd met de crisiscel. Volgens de huidige testresultaten zijn er reeds 45 vastgestelde besmettingen, zegt de gemeente zaterdag. Burgemeester Wim Caeyers (CD&V) spreekt van een inschattingsfout van het woonzorgcentrum.

De zoon van een bewoner

‘De sint in kwestie is de zoon van een van de bewoners. Kort na zijn bezoek, een paar dagen later, begonnen enkele bewoners symptomen te ontwikkelen. Voordien was er geen probleem met coronabesmettingen in het woonzorgcentrum. Het lijdt dus geen twijfel dat het bezoek van de sint de besmettingen heeft veroorzaakt’, zegt Berx. ‘Van alle andere bewoners is een test afgenomen. Nu is het wachten op de resultaten om te zien hoe groot de ravage is.’

Het Armonea Woon-zorgcentrum Hemelrijck is het grootste van Mol. Ook de twee andere rusthuizen in de gemeente zijn al met uitbraken van corona geconfronteerd. Hemelrijck wordt nu begeleid door de eerstelijnszone, die het probleem ook aan gouverneur Berx heeft gemeld.

