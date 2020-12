Conner Rousseau doet oproep om na te denken over recht op ouderschap

SP.A-voorzitter Conner Rousseau stelde zaterdag in het radioprogramma De Ochtend de vraag of iedereen een absoluut recht op kinderen zou moeten hebben. ‘We moeten nadenken over dat recht op ouderschap’, zei Rousseau.

Conner Rousseau (SP.A) was zaterdagochtend te gast bij Michaël Van Droogenbroeck in De Ochtend op VRT om meer toelichting te geven over zijn boek dat binnenkort verschijnt. ‘”T” is de titel van het boek. Het is een jongen die ik leerde kennen op de jeugdkampen waar ik ging helpen. Het zijn die jeugdkampen die mijn ogen geopend hebben. Dat ons land nog altijd heeft af te rekenen met armoede, ongelijke kansen, verwaarlozing, discriminatie en onderdrukking. Het is daar dat mijn politiek engagement gegroeid is en waarom ik aan politiek doe’, legt Rousseau uit.

Hij raakt daarbij ook enkele moeilijke thema’s aan. ‘Principieel moet iedereen kinderen kunnen krijgen, daar wil ik niet aan raken. Maar de vraag is wel of iemand na drie kinderen, waar hij of zij niet voor kan zorgen, nog een vierde moet kunnen krijgen’, zegt Rousseau. Wanneer een rechter de zorg van je kinderen bij iemand anders legt, omdat je er voor een of andere reden niet voor kan zorgen, zou je in die periode eigenlijk ook geen nieuwe kinderen mogen maken, klinkt het.

‘Het is geen concreet voorstel maar wel een oproep om eens na te denken over dat recht op ouderschap. Zeker als je weet dat mensen, die ondervonden dat het ouderschap eigenlijk niets voor hen is, toch kinderen kunnen blijven krijgen. En andere die om welke reden dan ook geen kinderen kunnen krijgen moeten een heel lange procedure volgen en zich continue bewijzen dat ze wél goede ouders zullen zijn. Dat is onrechtvaardig.’