Anderlecht kan weer winnen, Genk weet weer wat verliezen is

Na vier competitiewedstrijden zonder overwinning is Anderlecht er nog eens in geslaagd om te winnen. Paars-wit won thuis met 1-0 van leider Racing Genk dankzij een penaltydoelpunt van Lukas Nmecha. Trainer Vincent Kompany zag wel Yari Verschaeren uitvallen met een zware blessure.

Hoe kun je nog vrank en vrij voetballen als je net een ploegmaat zwaar geblesseerd hebt zien afvoeren? Wie getuige is van een zwaar accident rijdt toch ook niet zomaar verder? Zowel RC Genk als Anderlecht kampten met dat probleem na een nochtans leuke eerste helft.

Bij de bezoekers sneuvelde verdediger Carlos Cuesta. Josh Cullen knalde in een kopduel tegen de Colombiaan, en dat kraakte luid in het lege stadion. De Anderlecht-middenvelder kwam ervan af met een gekloven wenkbrauw en een tulband, maar de Colombiaan was er erger aan toe. Hij was groggy en zijn nek werd gestabiliseerd. Hopelijk valt de schade mee.

Yari Verschaeren. Foto: pn

Op Anderlecht hadden ze trouwens bijna draagberries tekort. Even daarvoor probeerde Yari Verschaeren een moeilijke bal onder controle te krijgen. Hij verloor zijn evenwicht en zijn been schoof in een onnatuurlijke positie. Het verdict was hard: wellicht een kuitbeenbreuk. Kompany kwam bezorgd kijken. Wat een slagveld.

Vlap maakt ruzie

Het was balen voor paars-wit. De jongste tijd werkte Kompany – ondanks tegenvallende resultaten – meer en meer toe naar een basiself. Daarbij groeide Verschaeren uit tot zijn vaste nummer tien. Met dribbels en met diepgang. Dat was nu ook weer het geval. Anderlecht begon goed aan de topper. Cullen en Sambi Lokonga waren meteen heel aanwezig en dat leidde meteen tot drie goeie kansen. Verschaeren miste en keeper Vukovic hield Nmecha tot twee keer toe van een doelpunt. Het was een tijd geleden dat Anderlecht zo vrolijk speelde.

Bij Anderlecht keerde ex-trainer John van den Brom even terug en de thuisploeg wilde zich niet laten kennen. RC Genk, het huidige team van de Nederlander, presenteerde zich niet zo frivool. De Limburgers begonnen nog met twee kansen van Bongonda en Onuachu, maar misten de scherpte van de voorbije weken. Waar was al dat offensieve geweld? Het Genkse aanvalstrio werd goed uit de wedstrijd gehouden. Mogelijk waren de Limburgers na zeven overwinningen op rij toch te zelfverzekerd geworden.

Dé vraag was of deze match na de twee zware blessures net voor de pauze een aangenaam (paars-wit) kijkstuk zou blijven. De eerste helft had maar liefst 56 minuten geduurd. RC Genk kreeg de schwung er alvast niet meer in. Bij Anderlecht was Vlap de ongelukkige Verschaeren komen vervangen. De Nederlander ligt niet meer in de bovenste schuif, maar gelukkig verloren de Brusselaars met hem in het team de dominantie niet.

Vlot scoren blijft echter een probleem. Anderlecht verdiende een voorsprong, maar Nmecha bleef morsen met de kansen. De thuisploeg had uiteindelijk een penalty nodig. Munoz haakte Nmecha en scheidsrechter Verboomen wees naar de stip. Bijna verknoeide Michel Vlap zijn laatste krediet toen hij de bal niet wilde afgeven aan Lukas Nmecha. Gelukkig loste de sterke Sambi Lokonga het als een patron op. Chapeau. Nmecha faalde niet: 0-1.

De Duitse spits verdreef met zijn strafschopgoal de crisis even uit Brussel. Dit keer raakte de thuisploeg zelfs niet in paniek in de laatste tien minuten. John van den Brom had zich zijn terugkeer ongetwijfeld anders voorgesteld, maar bij Kompany en co. heerste opluchting en (allicht tijdelijk) zelfs een plek in de top vier. Dinsdag wacht Oostende.