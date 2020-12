Jos Verlooy eindigt als derde in Saoedi-Arabië tijdens CSI-jumping Riyad

Belgisch kampioen Jos Verlooy heeft in Saoedi-Arabië met Varoune de derde plaats veroverd tijdens de Wereldbekermanche van Riyad. Daarmee zet hij een belangrijke stap richting de Wereldbekerfinale die normaal gezien eind maart in Göteborg wordt georganiseerd.

Verlooy en Varoune verwierven in de basisronde een gunstige uitgangspositie voor de barrage met negen. Met een foutloze rit in 77.08 zetten ze de snelste tijd op de tabellen van ronde 1. Daardoor mochten ze als laatste de barrage rijden. Net voor hen nam de Duitser Daniel Deusser, die uitkomt voor de Belgische stal Stephex Stables, een ernstige optie op de eindzege. Met de 12-jarige Zangersheide-hengst Scuderia 1918 Tobago Z hield Deusser de nul vast in 36.90. Hij stootte daarmee zijn landgenoot Marcus Ehining van de troon, die met Calanda foutloos de finale afwerkte in 37 seconden rond.

Jos Verlooy en Varoune kwamen met een chrono van 38.01 uit op de derde plaats.