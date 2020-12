Zangeres FKA Twigs klaagt ex Shia LaBeouf aan: ‘onophoudelijk geweld’ in relatie

De Britse muzikante FKA Twigs (32) heeft een klacht ingediend tegen de acteur Shia LaBeouf (34), een ex van haar. Ze beschuldigt hem van seksuele mishandeling, geweldpleging en toebrengen van emotioneel leed, schrijft The New York Times.

FKA Twigs, née Tahliah Debrett Barnett, had iets minder dan een jaar een relatie met LaBeouf, een Amerikaanse acteur en regisseur die voordien al een twijfelachtige reputatie had opgebouwd. Centraal in de klacht staat een vermeend incident van net na Valentijnsdag vorig jaar, schrijft The New York Times. De twee zijn samen onderweg naar Los Angeles, LaBeouf zit aan het stuur. Hij rijdt roekeloos, doet zijn veiligheidsgordel uit en dreigt ermee om te crashen tenzij FKA Twigs hem haar liefde verkondigt.

Shia LaBeouf. Foto: belga

Ze waren teruggekeerd van een trip in de woestijn, waar LaBeouf de hele tijd als een gek tekeerging, meldt ze in de aanklacht. Een keer maakte hij haar midden in de nacht wakker en probeerde hij haar te verstikken.

Uiteindelijk stopt de dollemansrit naar L.A. in een tankstation, na smeekbedes van de zangeres. Ze haalt haar spullen uit de koffer, maar LaBeouf volgt haar en valt haar aan. Hij gooit ze tegen de auto en schreeuwt tegen haar. Uiteindelijk dwingt hij haar opnieuw in te stappen.

In de aanklacht staat ook dat de acteur FKA Twigs opzettelijk besmette met een soa. Er staan beschuldigingen in van ‘onophoudelijk misbruik’, zowel op fysiek, seksueel als emotioneel vlak. Ze vermeldt onder meer regels over hoeveel keer per dag ze LaBeouf moest kussen. In een interview zegt ze nog dat ze had geleerd de ogen neer te slaan als andere mannen tegen haar praatten.

Kopstoten

FKA Twigs wil naar eigen zeggen aantonen dat zelfs een populaire artiest met ruime financiële middelen en een uitgebreid netwerk in zo’n vicieuze cirkel kan terechtkomen. ‘Ik wil mensen bewust maken van hoe misbruikers strategieën aanwenden om je te controleren en je vrijheid te ontnemen.’

Karolyn Pho, een andere ex van LaBeouf, maakte tegenover NYT gewag van soortgelijke ervaringen. Sommige daarvan staan ook in de aanklacht. De styliste heeft het onder meer over kopstoten tot bloedens toe.

‘Het is niet aan mij om te bepalen hoe mijn gedrag voelt voor iemand anders’, reageerde LaBeouf tegenover de Amerikaanse krant. ‘Ik heb geen excuses voor mijn alcoholisme of agressie. Ik heb een verleden van mensen kwetsen dicht bij mij staan, en ik schaam mij ervoor. Ik excuseer me aan degenen die ik heb gekwetst, veel meer kan ik er niet over zeggen.’

Alcoholisme

Geconfronteerd met gedetailleerde beschuldigingen, mailt LaBeouf dat ‘veel van die beschuldigingen niet waar zijn’. Hij is ‘niet genezen van zijn post-traumatische stressstoornis en zijn alcoholisme,’ zegt hij, ‘maar ik verbind mij ertoe om te doen wat ik moet doen om te herstellen en ik zal altijd spijt hebben van de mensen die ik in die tijd mogelijk schade heb toegebracht.’

LaBeouf is in het verleden verschillende keren gearresteerd op basis van aanklachten die later weliswaar niet ontvankelijk werden verklaard, schrijft NYT. In 2015 dook een video op waarin hij ruzie heeft met actrice Mia Goth, zijn geliefde op dat moment. ‘Dit is zoiets waardoor een mens agressief wordt’, zegt hij haar. Later, toen hij een lift kreeg van de mannen die de video gemaakt hadden, zei hij: ‘Als ik daar was gebleven, had ik haar vermoord.’