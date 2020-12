Oekraïner uit milieu Emmanuel M. in de cel wegens beramen aanslag

Het gerecht neemt het milieu rond Emmanuel M., de vermoedelijke brandstichter van Bilzen, in de tang. Een Oekraïense vriend van M. werd opgepakt.

De federale politie heeft vorige week in Tervuren een Oekraïense Belg opgepakt van wie vermoed wordt dat hij een aanslag wou ­plegen. Dat bevestigt het federaal parket. De man, Alexander G. (31), zou in een gesprek met zijn vriend Emmanuel M. (60), de vermoedelijke brandstichter van Bilzen, over zijn plannen gepraat hebben. Een huiszoeking bij de Oekraïense man ­leverde niets op. Er werden geen wapens of explosieven gevonden, wel vuurwerk en een oefengranaat. Advocaat Laurens Evens bevestigde vrijdag de arrestatie van zijn ­cliënt. ‘Hij ontkent elke ­betrokkenheid. Het onderzoek zal moeten uitwijzen wat hij van plan was.’ De raadkamer verlengde de aanhouding van G. vrijdag. Zijn ­telefoon en computer worden geanalyseerd.

G. zou tot nader order zelf niets te maken hebben met de brandstichting in het toekomstige asielcentrum van Groot Spouwen in Bilzen. Hij was wel een vaste gast op de feestjes van Emmanuel M. in ­Zutendaal. Hij zou in diens tuin ook gevechtstrainingen gegeven hebben aan het uiterst rechtse vriendengroepje. M. is een overtuigde nazi, zijn huis staat vol ­Hitler-souvenirs.

Kraakpand in brand

M. werd dinsdag samen met zijn vriendin Vicky D. opgepakt op verdenking van brandstichting, ­wellicht uit racistische overwegingen. Ze worden ervan verdacht dat ze de in de nacht van 10 op 11 november vorig jaar brand stichtten in het toekomstige asielcentrum in Bilzen. Ze ontkennen alle betrokkenheid. Naar eigen zeggen waren ze op het moment van de brand op een barbecue van het Vlaams-activistische Voorpost in Assenede.

Het gerecht gelooft dat niet – M. postte al filmpjes van de brand op Facebook toen die nog maar net ­begonnen was. De raadkamer liet de twee gisteren vrij onder voorwaarden, maar het parket tekende beroep aan. Ze blijven dus in de cel.

Het gerecht onderzoekt ook de rol van een Nederlands echtpaar dat bevriend was met M. De twee, ook nazi’s, staken in 2018 een kraakpand in Maastricht in brand.