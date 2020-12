Anuna De Wever vindt Europees klimaatakkoord onvoldoende, maar waardeert Belgische houding

‘Absoluut niet genoeg.’ Dat is de eerste reactie van klimaatactiviste Anuna De Wever op het Europese klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen. Wel waardeert ze de in haar ogen verbeterde Belgische houding.

Het Europese akkoord is ‘absoluut niet genoeg’, zei Anuna De Wever vrijdag tijdens een Youth For Climate-actie aan het Atomium. ‘Als we niet willen dat de planeet met anderhalve graad opwarmt, moet het een uitstootvermindering van 75 procent of 80 procent zijn’, verduidelijkte ze aan persagentschap Belga.

Ze vindt wel dat de houding van de Belgische regering wat klimaatambitie betreft, verbeterd is. Over premier Alexander De Croo, die de Europese klimaatdoelstellingen steunde, zegt ze: ‘Ik ben heel blij om te zien dat er dingen aan het bewegen zijn. Vroeger nam België zelfs niet zijn verantwoordelijkheid om Europa nog maar te volgen, nu zijn we toch al op dat punt geraakt. Nu moet België ook nog zijn beleid daaraan aanpassen.’

Youth For Climate, waarvan Anuna De Wever en haar Franstalige collega Adelaïde Charlier nog steeds de boegbeelden zijn, hield een actie vrijdagavond aan het Atomium. Ook enkele Duitse en Poolse activisten waren erbij. De jonge klimaatactivisten staken tientallen kaarsen aan, die samen de tekst Fight for 1 point 5 laten zien. Diezelfde actie gebeurde gelijktijdig in een pak andere wereldsteden, op de vooravond van de vijfde verjaardag van het klimaatakkoord van Parijs. ‘We ondernemen deze actie om de Europese Raad en iedereen eraan te herinneren wat de ambitie moet zijn: de klimaatopwarming onder anderhalve graad te krijgen’, aldus De Wever.